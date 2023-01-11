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Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкція

Як власноруч зробити ліхтар (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У режимі частого вимкнення світла українці уже навчились майструвати не лише свічки із підручних засобів, а й власноруч робити ліхтарики. Такий пристрій абсолютно безпечний для використання, та ще й обійдеться у копійки - витрати на матеріали не перевищать 72 гривень.

Як швидко змайструвати ліхтарик вдома, розповідаємо у матеріалі Styler.

Як зробити ліхтар з підручних засобів

Власноруч змайстрований ліхтарик світитиме дуже яскраво. Його можна використовувати як аварійне світло, як нічник або бра.

Він повністю безпечний і його можна використовувати в місцях поблизу пального. Такий ліхтарик може безперервно давати світло 2-3 місяці. При цьому він виходить абсолютно бюджетним і всі матеріали легко придбати у найближчому магазині.

Що знадобиться:

  • пластикова пляшка
  • дві міні-пальчикові батарейки
  • один шприц на 20 кубів
  • 1-2 вивідні світлодіоди (5 мм, білий)
  • один ртутний вимикач (перемикач, який замикає і розмикає електричний ланцюг завдяки невеликій кількості рідкої ртуті)
  • шматок товстої й дуже міцної нитки
  • дві таблетки аспірину

Як змайструвати ліхтарик

Візьміть дві міні-пальчикові батарейки та припаяйте до них ртутний вимикач плюс на мінус. Притисніть датчик нахилу до батарейки й разом обмотайте ізострічкою.

З'єднайте батарейки та вимикач (скриншот)

Припаяйте світлодіоди до батарейок.

Запаяйте шприц з боку, де кріплять голку. А тоді помістіть у корпус шприца конструкцію з батарейок.

Вставте у порожню пляшку корпус шприца та обріжте частини шприца, що виступають над шийкою пляшки. Має вийти рівний верх, на який зверху надівається кришка пляшки.

Вставте шприц у пляшку (скриншот)

Тоді вийміть шприц із пляшки, а у неї налийте воду і помістіть дві таблетки аспірину. Замість води можна додати спирт або горілку.

Аспірин у воді розчиниться до стану пластівців, які й мають створити ефект "снігу, що падає". Любителі гламуру можуть додати до розчину якихось дрібних блискіток. Тоді ліхтарик вийде святковим. А ще аспірин не дасть воді "зацвісти" за 3 місяці використання ліхтарика.

Помістіть батарейки у пляшку (скриншот)

Перш ніж вставити в пляшку, наповнену водою, шприц, підставте під нього товсту нитку, краще дуже міцну, наприклад, рибальську. Вона допоможе загнати всередину корпус шприца. Оскільки там усе герметично закрито і навіть повітря з пляшки не виходить. А завдяки нитці з посудини вийдуть усі бульбашки та зайва вода.

Після того, як шприц повністю увійде у пляшку, обережно вийміть нитку.

Перевірте, щоб шприц був сухим зсередини. Помістіть у нього батарейки та закрийте кришкою. Переверніть ліхтарик й насолоджуйтесь не тільки світлом, яке він дає, а й "красивим" сніжком.

Ось так виглядатиме ліхтарик (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, як зробити їстівну свічку за кілька хвилин.

Нещодавно ми ділились лайфхаками, як продовжити тривалість горіння свічки.

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