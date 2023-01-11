Як зробити ліхтар за 72 гривні, який світитиме 3 місяці: інструкція

У режимі частого вимкнення світла українці уже навчились майструвати не лише свічки із підручних засобів, а й власноруч робити ліхтарики. Такий пристрій абсолютно безпечний для використання, та ще й обійдеться у копійки - витрати на матеріали не перевищать 72 гривень.
Як швидко змайструвати ліхтарик вдома, розповідаємо у матеріалі Styler.
Власноруч змайстрований ліхтарик світитиме дуже яскраво. Його можна використовувати як аварійне світло, як нічник або бра.
Він повністю безпечний і його можна використовувати в місцях поблизу пального. Такий ліхтарик може безперервно давати світло 2-3 місяці. При цьому він виходить абсолютно бюджетним і всі матеріали легко придбати у найближчому магазині.
Що знадобиться:
Як змайструвати ліхтарик
Візьміть дві міні-пальчикові батарейки та припаяйте до них ртутний вимикач плюс на мінус. Притисніть датчик нахилу до батарейки й разом обмотайте ізострічкою.
Припаяйте світлодіоди до батарейок.
Запаяйте шприц з боку, де кріплять голку. А тоді помістіть у корпус шприца конструкцію з батарейок.
Вставте у порожню пляшку корпус шприца та обріжте частини шприца, що виступають над шийкою пляшки. Має вийти рівний верх, на який зверху надівається кришка пляшки.
Тоді вийміть шприц із пляшки, а у неї налийте воду і помістіть дві таблетки аспірину. Замість води можна додати спирт або горілку.
Аспірин у воді розчиниться до стану пластівців, які й мають створити ефект "снігу, що падає". Любителі гламуру можуть додати до розчину якихось дрібних блискіток. Тоді ліхтарик вийде святковим. А ще аспірин не дасть воді "зацвісти" за 3 місяці використання ліхтарика.
Перш ніж вставити в пляшку, наповнену водою, шприц, підставте під нього товсту нитку, краще дуже міцну, наприклад, рибальську. Вона допоможе загнати всередину корпус шприца. Оскільки там усе герметично закрито і навіть повітря з пляшки не виходить. А завдяки нитці з посудини вийдуть усі бульбашки та зайва вода.
Після того, як шприц повністю увійде у пляшку, обережно вийміть нитку.
Перевірте, щоб шприц був сухим зсередини. Помістіть у нього батарейки та закрийте кришкою. Переверніть ліхтарик й насолоджуйтесь не тільки світлом, яке він дає, а й "красивим" сніжком.
Ось так виглядатиме ліхтарик (скриншот)
Раніше ми розповідали про те, як зробити їстівну свічку за кілька хвилин.
Нещодавно ми ділились лайфхаками, як продовжити тривалість горіння свічки.