Как сделать фонарь за 72 гривны, который будет светить 3 месяца: инструкция

В режиме частого выключения света украинцы уже научились мастерить не только свечи из подручных средств, но и делать фонарики. Такое устройство абсолютно безопасно для использования, да еще обойдется в копейки - расходы на материалы не превысят 72 гривен.
Как быстро смастерить фонарик дома, рассказываем в материале Styler.
Собственноручно сделанный фонарик будет светить очень ярко. Его можно использовать как аварийный свет, как ночник или бра.
Он полностью безопасен и его можно использовать в местах вблизи горючего. Такой фонарик может непрерывно давать свет 2-3 месяца. При этом он получается абсолютно бюджетным, и все материалы легко приобрести в ближайшем магазине.
Что понадобится:
Как смастерить фонарик
Возьмите две мини-пальчиковые батарейки и припаяйте к ним ртутный выключатель плюс на минус. Прижмите датчик наклона к батарее и обмотайте вместе с лентой.
Припаяйте светодиоды к батареям.
Запаяйте шприц со стороны, где крепят иглу. Затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек.
Вставьте в пустую бутылку корпус шприца и обрежьте выступающие над шейкой бутылки части шприца. Должен получиться ровный верх, на который сверху надевается крышка бутылки.
Тогда извлеките шприц из бутылки, а в нее налейте воду и поместите две таблетки аспирина. Вместо воды можно добавить спирт или водку.
Аспирин в воде растворится до состояния хлопьев, которые и должны создать эффект "падающего снега". Любители гламура могут добавить к раствору каких-нибудь мелких блесток. Тогда фонарик получится праздничным. А еще аспирин не даст воде зацвести за 3 месяца использования фонарика.
Прежде чем вставить в бутылку, наполненную водой, шприц, подставьте под него толстую нить, лучше очень крепкую, например, рыболовную. Она поможет загнать внутрь корпус шприца. Поскольку там все герметично закрыто и даже воздух из бутылки не выходит. А благодаря нити из сосуда выходят все пузырьки и лишняя вода.
После того как шприц полностью войдет в бутылку, осторожно извлеките нить.
Проверьте, чтобы шприц был сухим изнутри. Поместите в него батарейки и закройте крышкой. Переверните фонарик и наслаждайтесь не только светом, который он дает, но и красивым снежком.
Вот так будет выглядеть фонарик (скриншот)
Раньше мы рассказывали о том, как сделать съедобную свечу за несколько минут.
Недавно мы делились лайфхаками, как продлить продолжительность горения свечи.