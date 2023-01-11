Как сделать фонарь за 72 гривны, который будет светить 3 месяца: инструкция

Как сделать фонарь из подручных средств

Собственноручно сделанный фонарик будет светить очень ярко. Его можно использовать как аварийный свет, как ночник или бра.

Он полностью безопасен и его можно использовать в местах вблизи горючего. Такой фонарик может непрерывно давать свет 2-3 месяца. При этом он получается абсолютно бюджетным, и все материалы легко приобрести в ближайшем магазине.

Что понадобится:

пластиковая бутылка

две мини-пальчиковые батарейки

один шприц на 20 куб.

1-2 выводных светодиода (5 мм, белый)

один ртутный выключатель (переключатель, замыкающий и размыкающий электрическую цепь благодаря небольшому количеству жидкой ртути)

кусок толстой и очень крепкой нити

две таблетки аспирина

Как смастерить фонарик

Возьмите две мини-пальчиковые батарейки и припаяйте к ним ртутный выключатель плюс на минус. Прижмите датчик наклона к батарее и обмотайте вместе с лентой.

Соедините батарейки и выключатель (скриншот)

Припаяйте светодиоды к батареям.

Запаяйте шприц со стороны, где крепят иглу. Затем поместите в корпус шприца конструкцию из батареек.

Вставьте в пустую бутылку корпус шприца и обрежьте выступающие над шейкой бутылки части шприца. Должен получиться ровный верх, на который сверху надевается крышка бутылки.

Вставьте шприц в бутылку (скриншот)

Тогда извлеките шприц из бутылки, а в нее налейте воду и поместите две таблетки аспирина. Вместо воды можно добавить спирт или водку.

Аспирин в воде растворится до состояния хлопьев, которые и должны создать эффект "падающего снега". Любители гламура могут добавить к раствору каких-нибудь мелких блесток. Тогда фонарик получится праздничным. А еще аспирин не даст воде зацвести за 3 месяца использования фонарика.

Поместите батарейки в бутылку (скриншот)

Прежде чем вставить в бутылку, наполненную водой, шприц, подставьте под него толстую нить, лучше очень крепкую, например, рыболовную. Она поможет загнать внутрь корпус шприца. Поскольку там все герметично закрыто и даже воздух из бутылки не выходит. А благодаря нити из сосуда выходят все пузырьки и лишняя вода.

После того как шприц полностью войдет в бутылку, осторожно извлеките нить.

Проверьте, чтобы шприц был сухим изнутри. Поместите в него батарейки и закройте крышкой. Переверните фонарик и наслаждайтесь не только светом, который он дает, но и красивым снежком.

Вот так будет выглядеть фонарик (скриншот)