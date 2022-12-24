Як зробити домашній сир із одного літра молока: більше не купите магазинний

Як зробити домашній сир із молока, лимона та йогурту?

Домашній сир міститиме менше жиру, якщо ви вирішите використовувати при його приготуванні рослинне або соєве молоко.

До того ж інгредієнти, необхідні для його рецепту, знайти нескладно, вам знадобиться лише літр молока, половинка лимона та йогурт.

Перш ніж почати, не забудьте взяти з собою форму, бавовняну тканину, друшляк і дві каструлі.

Спосіб приготування: