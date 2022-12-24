Як зробити домашній сир із одного літра молока: більше не купите магазинний

Приготувати вдома справжній домашній сир не складе вам труднощів. А його смак не порівняти із магазинним.
У матеріалі Styler читайте, як зробити з одного літра молока, йогурту та лимонного соку найсмачніший сир.
Домашній сир міститиме менше жиру, якщо ви вирішите використовувати при його приготуванні рослинне або соєве молоко.
До того ж інгредієнти, необхідні для його рецепту, знайти нескладно, вам знадобиться лише літр молока, половинка лимона та йогурт.
Перш ніж почати, не забудьте взяти з собою форму, бавовняну тканину, друшляк і дві каструлі.
Спосіб приготування:
Як ми раніше писали, відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштексу із яйцем.
Тримайте поради щодо того, як зробити сирну тарілку на новорічний стіл , яку гості розмітуть відразу.