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Як зробити домашній сир із одного літра молока: більше не купите магазинний

Фото: Як зробити сир удома (freepik.com)
Автор: Styler

Приготувати вдома справжній домашній сир не складе вам труднощів. А його смак не порівняти із магазинним.

У матеріалі Styler читайте, як зробити з одного літра молока, йогурту та лимонного соку найсмачніший сир.

Як зробити домашній сир із молока, лимона та йогурту?

Домашній сир міститиме менше жиру, якщо ви вирішите використовувати при його приготуванні рослинне або соєве молоко.

До того ж інгредієнти, необхідні для його рецепту, знайти нескладно, вам знадобиться лише літр молока, половинка лимона та йогурт.

Перш ніж почати, не забудьте взяти з собою форму, бавовняну тканину, друшляк і дві каструлі.

Спосіб приготування:

  • Спочатку нагрійте молоко у каструлі протягом 15 хвилин.
  • Потім додайте йогурт і сік половинки лимона та повільно перемішайте протягом кількох секунд, перш ніж дати настоятися щонайменше 3 години.
  • Через 3 години вилийте суміш на бавовняну тканину через сито, яке буде поміщено над каструлею, і дайте їй стекти, щоб відокремити сироватку від отриманого згустку.
  • Тепер помістіть тканину із вмістом у холодильник на 30 хвилин.
  • Після цього часу дістаньте це з холодильника, потім приправте сир на свій смак: сіллю, спеціями або зеленню.
  • Потім помістіть сир у форму і дайте йому відпочити в холодильнику протягом 8 годин.
  • Через 8 годин сир готовий!

Як ми раніше писали, відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштексу із яйцем.

Тримайте поради щодо того, як зробити сирну тарілку на новорічний стіл , яку гості розмітуть відразу.

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рецептсыр