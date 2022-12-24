Как сделать домашний сыр из одного литра молока: больше не купите магазинный

Приготовить дома настоящий домашний сыр не составит вам труда. А его вкус не сравнить с магазинным.
В материале Styler читайте, как сделать из одного литра молока, йогурта и лимонного сока вкуснейший творог.
Домашний сыр будет содержать меньше жира, если вы решите использовать при его приготовлении растительное или соевое молоко.
К тому же ингредиенты, необходимые для его рецепта, найти несложно, вам понадобится только литр молока, половинка лимона и йогурт.
Прежде чем начать, не забудьте взять с собой форму, хлопчатобумажную ткань, дуршлаг и две кастрюли.
Способ приготовления:
Как мы ранее писали, известный кулинар озвучил простой рецепт сочного бифштекса с яйцом.
Держите также советы относительно того, как сделать сырную тарелку на новогодний стол, которую гости разметут сразу.