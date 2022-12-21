Відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштекса з яйцем
Біфштекс з яйцем - це ніби й проста страва з високою поживністю, але її можна перетворити у щось незвичайне і надзвичайно смачне.
Як швидко, але правильно готувати цю популярну у всьому світі страву зі смаженої яловичини, розповів і показав відомий кулінар Чаба Бакош в ефірі програми "Ранок Вдома".
Список інгредієнтів
Щоб повторити рецепт біфштексу з яйцем від шеф-кухаря, вам знадобляться:
- телячий фарш - 1 кг
- цибуля - 1 шт.
- соус ворчестер (вустерський соус) - кілька крапель
- перець чорний, сіль, коріандр
- вершкове масло - 50 г
- соняшникова олія - 50 мл
- яйця - 3 шт.
- мариновані огірки - 6-7 шт.
- помідори чері - 10 шт.
- цибуля зелена - 3-4 пірʼїни
- часник - 3-4 зубчики
- чебрець
- багет - 5-6 шматків
Інгредієнти для біфштексу з яйцем (кадр з відео / Ранок Вдома)
Покроковий рецепт приготування біфштексу з яйцем
Для початку треба подрібнити цибулю і змішати її з телячим фаршем. Потім додайте до суміші кілька крапель соусу ворчестер, перець, коріандр і сіль. Ретельно перемішайте і сформуйте біфштекси.
Смажити біфштекси треба на пательні на вершковому маслі з гілочкою чебрецю і часником.
На іншій пательні підсмажте яєчню.
Подавайте біфштекс зі смаженим яйцем, шматком багета, помідорами чері та маринованим огірком. Це дуже смачно!
Раніше ми озвучували корисні поради, які допоможуть врятувати будь-яку пересолену їжу.
Тримайте також поради щодо того, як зробити сирну тарілку на новорічний стіл, яку гості розметуть відразу.