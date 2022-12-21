Відомий кулінар озвучив простий рецепт соковитого біфштекса з яйцем

Біфштекс з яйцем - це ніби й проста страва з високою поживністю, але її можна перетворити у щось незвичайне і надзвичайно смачне.

Як швидко, але правильно готувати цю популярну у всьому світі страву зі смаженої яловичини, розповів і показав відомий кулінар Чаба Бакош в ефірі програми "Ранок Вдома".

Список інгредієнтів

Щоб повторити рецепт біфштексу з яйцем від шеф-кухаря, вам знадобляться:

телячий фарш - 1 кг

цибуля - 1 шт.

соус ворчестер (вустерський соус) - кілька крапель

перець чорний, сіль, коріандр

вершкове масло - 50 г

соняшникова олія - 50 мл

яйця - 3 шт.

мариновані огірки - 6-7 шт.

помідори чері - 10 шт.

цибуля зелена - 3-4 пірʼїни

часник - 3-4 зубчики

чебрець

багет - 5-6 шматків

Інгредієнти для біфштексу з яйцем (кадр з відео / Ранок Вдома)

Покроковий рецепт приготування біфштексу з яйцем

Для початку треба подрібнити цибулю і змішати її з телячим фаршем. Потім додайте до суміші кілька крапель соусу ворчестер, перець, коріандр і сіль. Ретельно перемішайте і сформуйте біфштекси.

Смажити біфштекси треба на пательні на вершковому маслі з гілочкою чебрецю і часником.

На іншій пательні підсмажте яєчню.

Подавайте біфштекс зі смаженим яйцем, шматком багета, помідорами чері та маринованим огірком. Це дуже смачно!