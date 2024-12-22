Як зробити будь-який образ святковим: стилістка дала просту пораду та рекомендації для кожного типу фігури

Корсет - це найпростіший спосіб зробити образ святковим. Він має шикарний вигляд як із сорочкою і джинсами, так і з сукнями або костюмами.

Як підібрати корсет під тип фігури

Груша

Якщо ви маєте невеликий бюст, виразну талію та об'ємні стегна, ваш ідеальний корсет має підкреслювати талію і плавно "вести" до бюсту. А також добре підіймати груди, але не опускатися нижче талії - це важливо.

Тип фігури "груша" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Пісочний годинник

У вас гармонійні пропорції з чіткою талією. Вибирайте корсети з підтримкою грудей і акцентом на талії; можна як до грудей, так і укорочені варіанти, що підкреслюють перепади фігури.

Тип фігури "пісочний годинник" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямокутник

Такий тип фігури - це коли талія менш виразна. Ваш варіант корсета - подовжені моделі зі шнурівкою, які фіксують і підкреслюють талію. Також обирайте з чашечками, якщо груди пишні, або без чашечок для більш мінімалістичного вигляду.

Тип фігури "прямокутник" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Перевернутий трикутник

Перевернутий трикутник - це широкі плечі, вузькі стегна. Обирайте корсети, які розширюються донизу і мають декор у зоні стегон, а також з мінімалістичною підтримкою грудей і акцентом нижче лінії плечей. Ідеально - корсет до грудей.

Тип фігури "перевернутий трикутник" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яблуко

Для такого типу фігури характерна менш виразна талія, а також наявність животика. Ваші корсети: з баскою, що візуально створює талію і делікатно коригує лінію животика.

Тип фігури "яблуко" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Які образи можна скласти з корсетом

Корсет зі спідницею в стилі балет

Ви можете вибрати корсет, прикрашений блискітками, паєтками або з оксамиту. Він поєднуватиметься з пишною спідницею, виконаною з фатину або атласу. Такий образ ідеально підійде для новорічної вечірки, створюючи ефект вишуканості та легкості. Можна додати аксесуари у вигляді сріблястих або золотих прикрас.

Корсет зі штанами або джинсами

Для сміливішого і стильнішого образу можна вибрати корсет, який поєднуйте з широкими або обтислими штанами. Це створить не тільки ефектний, а й комфортний образ для вечірки, де можна рухатися вільно. Штани можуть бути виконані з оксамиту або з металізованим ефектом.

Корсет поверх піджака

Це оригінальне і сміливе поєднання, яке ідеально підійде для створення модного і екстравагантного образу на Новий рік. Цей стильний мікс елементів чоловічої та жіночої моди дає змогу виділитися на будь-якому святі та внести в образ як елегантність, так і зухвалість.