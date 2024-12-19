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Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Четвер 19 грудня 2024 07:15
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Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025 Модний манікюр на Різдво 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

На Різдво 2025 і Новий рік можна спробувати різні ідеї для манікюру, які передають атмосферу свята. І якщо ви не хочете експериментувати з химерними дизайнами, можна зробити однотонний манікюр.

РБК-Україна (проект Styler) зробило для вас добірку з відтінками, які мають шикарний вигляд на нігтях на різдвяних і новорічних вечірках.

Чорна вишня

Цей відтінок ще можна назвати бордовим, бургунді, а також благородним винним. Він ідеально підходить для тих, хто не полюбляє яскраво-червоні кольори, але й не хоче обирати чорний. Він справді має дуже дорогий вигляд та ідеально підходить для цієї пори року.

Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Колір для святкування Різдва 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Темно-зелений

Темно-зелений, лісовий зелений і його всі його темні відтінки - чудовий варіант на Різдво. Цей колір нагадує про різдвяні ялинки та прекрасно вписується в зимову тематику. Ви можете вибрати темний смарагдовий або насичений малахітовий відтінок для елегантного і стильного манікюру. Крім того, зелений - ще й щасливий колір прийдешнього 2025-го року.

Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Зелений - щасливий відтінок 2025 (фото: instagram.com/themaniclub)

Шоколадно-коричневий

Як відомо, коричневий колір - тренд 2024 року, який, найімовірніше, залишиться з нами і у 2025-му. Коричневий відтінок для манікюру на Різдво - це незвичний, але дуже стильний вибір, який ідеально підходить для тих, хто хоче додати у свій образ теплоти та затишку.

Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Модний колір для святкування Різдва 2025 (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Класичний червоний

Червоний колір асоціюється з Різдвом завдяки традиційним атрибутам свята. Цей насичений відтінок матиме яскравий і привабливий вигляд. Найчудовіше в цьому кольорі те, що ви можете адаптувати його під себе, віддаючи перевагу глибокому червоному або сміливому і яскравому.

Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Манікюр з червоним кольором (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Нігті хром

Хромовані нігті - найшикарніший спосіб додати трохи мерехтіння у ваш манікюр в це Різдво. Дзеркальний золотий або срібний хром матиме чудовий вигляд на свята. Ці кольори асоціюються з розкішшю і пишністю, ідеально підходять для різдвяних вечорів. Можна зробити всі нігті хромованими або тільки акцент на кількох.

Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025Чорна вишня та хром: найстильніші відтінки для манікюру на Різдво 2025

Манікюр хром (фото: instagram.com/iramshelton)

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Для написання матеріалу були використані сторінки Instagram нейл-майстрів: Julia Diogo, The Mani Club, Iram Shelton.

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