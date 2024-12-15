Які кольори поєднувати з чорним, щоб створити елегантний та дорогий образ
Поєднання з чорним відтінком - це універсальний, стильний та елегантний вибір для будь-яких випадків життя. Цей колір ідеально підходить як для повсякденних, так і для більш офіційних чи вечірніх образів. Головне - не боятися експериментувати з текстурами, принтами та акцентами, щоб створити по-справжньому шикарний та гармонійний образ.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як поєднувати чорний колір, щоб виглядати стильно.
Сірий
Сірий і чорний - це класичне поєднання, яке не втрачає своєї актуальності. Ці кольори ідеально доповнюють один одного, створюючи збалансований і витончений образ. Наприклад, підберіть шкіряні легінси чорного відтінку та сірий светр із довгим ворсом.
Розі Гантінгтон-Вайтлі у сіро-чорному образі (фото: instagram.com/rosiehw)
Червоний
Червоний у поєднанні з чорним виглядає сміливо та ефектно, додаючи вашому образу динамічності та впевненості. Такий акцент стане яскравим доповненням до будь-якого вбрання.
Наприклад, одягайте чорний лонгслів та довгу спідницю з червоним принтом. Доповніть образ балетками, а в холодну пору року - грубими черевиками.
Варіант із червоним (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)
Світло-жовтий
Використання колірних блоків - це один із трендів, який дозволяє зробити поєднання чорного та світло-жовтого максимально виразним. Цей стиль особливо актуальний для повсякденних та ділових образів, оскільки створює яскравий, але стриманий вигляд.
Як носити: чорна спідниця чи штани у поєднанні зі світло-жовтим топом чи блузкою. Можна створити стильний контраст, граючи з формами та силуетами.
Чорний із жовтим (фото: instagram.com/brittanybathgate)
Кремовий
Поєднання чорного та кремового ідеально підходить для створення класичного, витонченого вбрання, яке підходить для офісу, ділових зустрічей або вечірніх заходів.
Чорна сукня з кремовими акцентами, наприклад, кремовий пояс, сумка чи взуття. Також можна вибрати кремовий костюм з чорними аксесуарами, що створить ідеальний баланс між елегантністю і сучасністю.
Для офісного стилю виберіть прямі штани чорного кольору та кремову блузу. Такий ансамбль виглядатиме суворо, але водночас не нудно.
Чорний та кремовий відтінок (фото: instagram.com/modedamour, instagram.com/monikh)
Кемел
Чорний та кемел - це одне з найстильніших та найбільш універсальних поєднань, яке завжди виглядає елегантно, стримано та актуально. Чорний колір привносить строгість і глибину, а кемел (відтінок теплого або коричневого) додає теплоту і м'якість, створюючи баланс між контрастом і гармонією.
Кемел і чорний (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/kimturkington_)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: Rosie HW, Jeanette, Brittany Bathgate, Annemiek Kessels, Monikh, Sylvie Mus, Kim Turkington.