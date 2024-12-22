Как сделать любой образ праздничным: стилист дала простой совет и рекомендации для каждого типа фигуры

Корсет - это самый простой способ сделать образ праздничным. Он шикарно смотрится как с рубашкой и джинсами, так и с платьями или костюмами.

Как подобрать корсет под тип фигуры

Груша

Если вы имеете небольшой бюст, выразительную талию и объемные бедра, ваш идеальный корсет должен подчеркивать талию и плавно "вести" в бюст. А также хорошо поднимать грудь, но не опускаться ниже талии - это важно.

Тип фигуры "груша" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Песочные часы

У вас гармоничные пропорции с четкой талией. Выбирайте корсеты с поддержкой груди и акцентом на талии; можно как к груди, так и укороченные варианты, подчеркивающие перепады фигуры.

Тип фигуры "песочные часы" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямоугольник

Такой тип фигуры - это когда талия менее выразительна. Ваш вариант корсета - удлиненные модели со шнуровкой, которые фиксируют и подчеркивают талию. Также выбирайте с чашечками, если грудь пышная, или без чашечек для более минималистичного вида.

Тип фигуры "прямоугольник" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Перевернутый треугольник

Перевернутый треугольник – это широкие плечи, узкие бедра. Выбирайте корсеты, которые расширяются вниз и имеют декор в зоне бедер, а также с минималистичной поддержкой груди и акцентом ниже линии плеч. Идеально - корсет к груди.

Тип фигуры "перевернутый треугольник" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яблоко

Для такого типа фигуры характерна менее выразительная талия, а также наличие животика. Ваши корсеты: с баской, визуально создающей талию и деликатно корректирующей линию животика.

Тип фигуры "яблоко" (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие образы можно составить с корсетом

Корсет с юбкой в стиле балет

Вы можете выбрать корсет, украшенный блестками, пайетками или из бархата. Он будет сочетаться с пышной юбкой, выполненной из фатина или атласа. Такой образ идеально подойдет для новогодней вечеринки, создавая эффект изысканности и легкости. Можно добавить аксессуары в виде серебристых или золотых украшений.

Корсет с брюками или джинсами

Для более смелого и стильного образа можно выбрать корсет, который сочетайте с широкими или обтягивающими брюками. Это создаст не только эффектный, но и комфортный образ для вечеринки, где можно двигаться свободно. Брюки могут быть выполнены из бархата или с металлизированным эффектом.

Корсет поверх пиджака

Это оригинальное и смелое сочетание, которое идеально подойдет для создания модного и экстравагантного образа на Новый год. Этот стильный микс элементов мужской и женской моды позволяет выделиться на любом празднике и привнести в образ как элегантность, так и дерзость.