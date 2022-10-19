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Як зробити бальзам або кондиціонер у домашніх умовах: використовуємо підручні засоби

Фото: Як зробити бальзам чи кондиціонер самостійно (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зробити бальзам, маску або кондиціонер для волосся самостійно не складе труднощів. Можна використовувати для них звичайні продукти, трави та ефірні олії.

Як приготувати бальзам або кондиціонер з того, що є під руками - читайте в матеріалі Styler.

Усі маски, бальзами та кондиціонери для волосся, зроблені власними руками, можна умовно розділити на дві категорії:

Одноразові. У них короткий термін зберігання та до складу входять трави, кефір, лимонний сік, яйця та інші компоненти.

Багаторазові. Такі бальзами можна зберігати до двох тижнів і довше, і до складу повинні входити загусники, емульгатори, кислоти та інші компоненти.

Що можна використовувати для бальзамів та кондиціонерів:

  • Кульбаби
  • Календулу
  • М'яту, мелісу
  • Шавлія
  • Лопух
  • Кропиву
  • Кору дуба
  • Липу
  • Ромашку
  • Фрукти
  • Обліпиху
  • Пиво
  • Яйця
  • Кефір
  • Оцет
  • Лимонну кислоту (сік лимона)
  • Ефірні олії
  • Цибульний сік
  • Касторове масло
  • Мед
  • Оливкову олію (і будь-які інші види олії)
  • Кефір
  • Хна
  • Каву

Як зробити найпростіші бальзами для волосся

Бальзами для жирного волосся

Розбавте трохи кисле молоко або ряжанку теплою водою, перемішайте і нанесіть на волосся. Через 20 хвилин змийте.

Візьміть 2 ст. ложки сухого лопуха та 200 мл води. Подрібніть висушений лопух, залийте окропом і поваріть 10 хвилин. Дайте охолонути та споліскуйте цим відваром волосся.

Для покращення росту

Візьміть 1 ч. ложку яблучного оцту, 2 ст. ложки шампуню або будь-якого бальзаму, 2 ст. ложки касторової олії та 2 жовтки. Все добре перемішайте і нанесіть на чисте та вологе волосся. Змийте за 15 хвилин.

Бальзам з алое

Вам знадобиться рослина, якій щонайменше 3 років. Зріжте кілька листків і покладіть у холодильник на 5-6 днів. Потім подрібніть у м'ясорубці та процідіть сік через марлю. Нанесіть отриманий сік волосся і через 15-20 хвилин змийте.

Цей бальзам не варто використовувати частіше ніж раз на тиждень. Сік алое є сильнодіючою речовиною. Найкраще чергувати з якимось м'яким бальзамом.

Лимонно-медовий бальзам

Змішайте 5 ст. ложок води із 1 ст. ложкою соку лимона, додайте до розчину мед. Добре перемішайте та нанесіть на волосся. Змийте за 15 хвилин.

Желатиновий бальзам

Розчиніть у 200 мл води 1 ст. ложку желатину. Додайте 2-3 краплі будь-якої ефірної олії та 1 ч. ложку яблучного оцту. Нанесіть на волосся та змийте через 10 хвилин.

Від кінчиків, що січуться

На водяній бані зміщуйте 1 яйце, 2 ч. ложки оливкової олії, 3 ст. ложки будь-якого м'якого шампуню (підійде дитячий), 1 ч. ложку меду. Перемішайте та нанесіть на волосся. Через 15 хвилин змийте.

Обліпиховий

Вам знадобиться сік обліпихи, бажано свіжий. Нанесіть його на волосся і через 15 хвилин змийте.

Пивний бальзам для росту волосся

Візьміть 100 мл пива (для світлого волосся - світле, для темного - темне). Відокремте білок від жовтка. Жовток змішайте з пивом та нанесіть суміш на волосся. Через 30 хвилин змийте.

Для сухого волосся

Візьміть 100 мл свіжого пива і додайте кілька крапель ефірних олій. Нанесіть засіб по проділах і втирайте у шкіру голови. Через 30 хвилин змийте.

Від випадіння волосся (з пивом)

Візьміть 100 мл свіжого пива і змішайте з чайною ложкою соку цибулі. Нанесіть на волосся та укутайте рушником. Через 30 хвилин змийте. Щоб позбавитися запаху цибулі, додайте у воду для полоскання пару крапель ефірної олії або лимонний сік.

Зміцнюючий бальзам

Візьміть 2 ст. ложки касторової олії, 2 яйця, 1 ст. ложку яблучного оцту та добре перемішайте до однорідної маси. Потім додайте 3 ст. ложки шампуню. Можна додати пару крапель ефірної олії. Знову перемішайте. Нанесіть на чисте та вологе волосся, загорніть у шапочку. Через 5 хвилин змийте теплою водою.

З оливковою олією

Візьміть одне яйце, 2 ч. ложки оливкової олії, 1 ч. ложку меду, 3 ст. ложки шампуню. Всі інгредієнти змішайте та наносите на волосся після кожного миття голови. Змивайте за 15-20 хвилин.

Кавовий бальзам

Візьміть 2 ст. ложки гущі натуральної кави та змішайте з 1 ст. ложкою олії (оливкова або будь-яка інша). Нанесіть на проділи та втирайте 5 хвилин у шкіру голови. Залишіть на 5 хвилин і змийте теплою водою. Цей бальзам не рекомендується використовувати перед сном.

До речі, раніше ми розповідали про те, чому сиве волосся може з'являтися раніше.

А також писали про те, як часто можна фарбувати волосся, щоб їх не пошкодити.

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