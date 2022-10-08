Як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити здоров'ю

Експерименти з кольором - це завжди дуже захоплива процедура. Однак в гонитві за ідеальним кольором людина забуває про те, що волосся часто фарбувати не можна.

Зазвичай похід до перукаря, щоб просто оновити зачіску або пофарбувати волосся, стає якщо не ритуалом, то вже звичкою. Кожен піддається цьому, чи то через бажання, чи через потребу.

Багато хто без вагань фарбує волосся, щоб викликати фурор у оточуючих, однак інші роблять це, щоб приховати кілька сивих волосків. Незважаючи на це і незалежно від причин, необхідно дотримуватися певного часу між кожним фарбуванням.

Як часто можна фарбувати волосся

Кілька естетичних причин можуть спонукати освіжити колір. Тим не менш, перш ніж піддатися спокусі, необхідно дотримуватися дуже точного часу між двома фарбуваннями.

Бажано почекати від 4 до 6 тижнів, перш ніж думати про фарбування волосся. Деякі барвники на основі щадних формул зі зниженим вмістом аміаку та невеликою кількістю окислювачів можуть дозволити вам скоротити цей період. Незважаючи ні на що, якщо ваше волосся дуже чутливе, рекомендується почекати місяць або навіть півтора.

Окрім того, для фарбованого волосся варто вибирати шампуні, які містять антиоксиданти. Вони допоможуть захистити волосся від зовнішнього впливу, будь то забруднення або сонячні промені.

Чим можна замінити фарбу

Щоб уникнути певних ускладнень, які можуть спричинити хімічні фарби для волосся, можна використати природні способи. Вони менш небезпечні для здоров’я, але водночас забезпечують той самий результат.

Такі рослинні барвники доступні у формі тинкторіальних порошків. Вони виготовляються лише з рослинних продуктів, будь то коріння, листя чи навіть спеції. Ці барвники необхідно змішати з водою, щоб отримати пасту для нанесення на волосся.