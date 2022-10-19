Как сделать бальзам или кондиционер в домашних условиях: используем подручные средства

Все маски, бальзамы и кондиционеры для волос, сделанные собственными руками, можно условно разделить на две категории:

Одноразовые. У них короткий срок хранения и в состав входят травы, кефир, лимонный сок, яйца и другие компоненты.

Многоразовые. Такие бальзамы можно хранить до двух недель и дольше, и в состав должны входить загустители, эмульгаторы, кислоты и другие компоненты.

Что можно использовать для бальзамов и кондиционеров:

Одуванчики

Календулу

Мяту, мелиссу

Шалфей

Лопух

Крапиву

Кору дуба

Липу

Ромашку

Фрукты

Облепиху

Пиво

Яйца

Кефир

Уксус

Лимонную кислоту (сок лимона)

Эфирные масла

Луковый сок

Касторовое масло

Мед

Оливковое масло (и любые другие виды растительного масла)

Кефир

Хна

Кофе

Как сделать самые простые бальзамы для волос

Бальзамы для жирных волос

Разбавьте немного простоквашу или ряженку теплой водой, перемешайте и нанесите на волосы. Через 20 минут смойте.

Возьмите 2 ст. ложки сухого лопуха и 200 мл воды. Измельчите высушенный лопух, залейте кипятком и поварите 10 минут. Дайте остыть и споласкивайте этим отваром волосы.

Для улучшения роста

Возьмите 1 ч. ложку яблочного уксуса, 2 ст. ложки шампуня или любого бальзама, 2 ст. ложки касторового масла и 2 желтка. Все хорошо перемешайте и нанесите на чистые и влажные волосы. Смойте через 15 минут.

Бальзам из алое

Вам понадобится растение, которому не менее 3 лет. Срежьте несколько листьев и положите в холодильник на 5-6 дней. Потом измельчите в мясорубке и процедите сок через марлю. Нанесите полученный сок на волосы и через 15-20 минут смойте.

Этот бальзам не стоит использовать чаще, чем раз в неделю. Сок алое является сильнодействующим веществом. Лучше всего чередовать с каким-нибудь мягким бальзамом.

Лимонно-медовый бальзам

Смешайте 5 ст. ложек воды с 1 ст. ложкой сока лимона, добавьте в раствор мед. Хорошо перемешайте и нанесите на волосы. Смойте через 15 минут.

Желатиновый бальзам

Растворите в 200 мл воды 1 ст. ложку желатина. Добавьте 2-3 капли любого эфирного масла и 1 ч. ложку яблочного уксуса. Нанесите на волосы и смойте через 10 минут.

От секущихся кончиков

На водяной бане смещайте 1 яйцо, 2 ч. ложки оливкового масла, 3 ст. ложки любого мягкого шампуня (подойдет детский), 1 ч. ложку меда. Перемешайте и нанесите на волосы. Через 15 минут смойте.

Облепиховый

Вам понадобится сок облепихи, желательно свежий. Нанесите его на волосы и через 15 минут смойте.

Пивной бальзам для роста волос

Возьмите 100 мл пива (для светлых волос - светлое, для темных - темное). Отделите белок от желтка. Желток смешайте с пивом и нанесите смесь на волосы. Через 30 минут смойте.

Для сухих волос

Возьмите 100 мл свежего пива и добавьте пару капель эфирных масел. Нанесите средство по проборам и втирайте в кожу головы. Через 30 минут смойте.

От выпадения волос (с пивом)

Возьмите 100 мл свежего пива и смешайте с чайной ложкой лукового сока. Нанесите на волосы и укутайте полотенцем. Через 30 минут смойте. Чтобы избавиться от запаха лука, добавьте в воду для полоскания пару капель эфирного масла или лимонный сок.

Укрепляющий бальзам

Возьмите 2 ст. ложки касторового масла, 2 яйца, 1 ст. ложку яблочного уксуса и хорошо перемешайте до однородной массы. Потом добавьте 3 ст. ложки шампуня. Можно добавить пару капель эфирного масла. Снова перемешайте. Нанесите на чистые и влажные волосы, заверните в шапочку. Через 5 минут смойте теплой водой.

С оливковым маслом

Возьмите одно яйцо, 2 ч. ложки оливкового масла, 1 ч. ложку меда, 3 ст. ложки шампуня. Все ингредиенты смешайте и наносите на волосы после каждого мытья головы. Смывайте через 15-20 минут.

Кофейный бальзам

Возьмите 2 ст. ложки гущи натурального кофе и смешайте с 1 ст. ложкой масла (оливковое или любое другое). Нанесите на проборы и втирайте 5 минут в кожу головы. Оставьте на 5 минут и смойте теплой водой. Этот бальзам не рекомендуется использовать перед сном.