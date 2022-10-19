Как сделать бальзам или кондиционер в домашних условиях: используем подручные средства

Сделать бальзам, маску или кондиционер для волос самостоятельно не составит труда. Можно использовать для них обычные продукты, травы и эфирные масла.
Как приготовить бальзам или кондиционер для волос из того, что есть под руками - читайте в материале Styler.
Все маски, бальзамы и кондиционеры для волос, сделанные собственными руками, можно условно разделить на две категории:
Одноразовые. У них короткий срок хранения и в состав входят травы, кефир, лимонный сок, яйца и другие компоненты.
Многоразовые. Такие бальзамы можно хранить до двух недель и дольше, и в состав должны входить загустители, эмульгаторы, кислоты и другие компоненты.
Что можно использовать для бальзамов и кондиционеров:
Бальзамы для жирных волос
Разбавьте немного простоквашу или ряженку теплой водой, перемешайте и нанесите на волосы. Через 20 минут смойте.
Возьмите 2 ст. ложки сухого лопуха и 200 мл воды. Измельчите высушенный лопух, залейте кипятком и поварите 10 минут. Дайте остыть и споласкивайте этим отваром волосы.
Для улучшения роста
Возьмите 1 ч. ложку яблочного уксуса, 2 ст. ложки шампуня или любого бальзама, 2 ст. ложки касторового масла и 2 желтка. Все хорошо перемешайте и нанесите на чистые и влажные волосы. Смойте через 15 минут.
Бальзам из алое
Вам понадобится растение, которому не менее 3 лет. Срежьте несколько листьев и положите в холодильник на 5-6 дней. Потом измельчите в мясорубке и процедите сок через марлю. Нанесите полученный сок на волосы и через 15-20 минут смойте.
Этот бальзам не стоит использовать чаще, чем раз в неделю. Сок алое является сильнодействующим веществом. Лучше всего чередовать с каким-нибудь мягким бальзамом.
Лимонно-медовый бальзам
Смешайте 5 ст. ложек воды с 1 ст. ложкой сока лимона, добавьте в раствор мед. Хорошо перемешайте и нанесите на волосы. Смойте через 15 минут.
Желатиновый бальзам
Растворите в 200 мл воды 1 ст. ложку желатина. Добавьте 2-3 капли любого эфирного масла и 1 ч. ложку яблочного уксуса. Нанесите на волосы и смойте через 10 минут.
От секущихся кончиков
На водяной бане смещайте 1 яйцо, 2 ч. ложки оливкового масла, 3 ст. ложки любого мягкого шампуня (подойдет детский), 1 ч. ложку меда. Перемешайте и нанесите на волосы. Через 15 минут смойте.
Облепиховый
Вам понадобится сок облепихи, желательно свежий. Нанесите его на волосы и через 15 минут смойте.
Пивной бальзам для роста волос
Возьмите 100 мл пива (для светлых волос - светлое, для темных - темное). Отделите белок от желтка. Желток смешайте с пивом и нанесите смесь на волосы. Через 30 минут смойте.
Для сухих волос
Возьмите 100 мл свежего пива и добавьте пару капель эфирных масел. Нанесите средство по проборам и втирайте в кожу головы. Через 30 минут смойте.
От выпадения волос (с пивом)
Возьмите 100 мл свежего пива и смешайте с чайной ложкой лукового сока. Нанесите на волосы и укутайте полотенцем. Через 30 минут смойте. Чтобы избавиться от запаха лука, добавьте в воду для полоскания пару капель эфирного масла или лимонный сок.
Укрепляющий бальзам
Возьмите 2 ст. ложки касторового масла, 2 яйца, 1 ст. ложку яблочного уксуса и хорошо перемешайте до однородной массы. Потом добавьте 3 ст. ложки шампуня. Можно добавить пару капель эфирного масла. Снова перемешайте. Нанесите на чистые и влажные волосы, заверните в шапочку. Через 5 минут смойте теплой водой.
С оливковым маслом
Возьмите одно яйцо, 2 ч. ложки оливкового масла, 1 ч. ложку меда, 3 ст. ложки шампуня. Все ингредиенты смешайте и наносите на волосы после каждого мытья головы. Смывайте через 15-20 минут.
Кофейный бальзам
Возьмите 2 ст. ложки гущи натурального кофе и смешайте с 1 ст. ложкой масла (оливковое или любое другое). Нанесите на проборы и втирайте 5 минут в кожу головы. Оставьте на 5 минут и смойте теплой водой. Этот бальзам не рекомендуется использовать перед сном.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему седые волосы могут появляться раньше времени.
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