Як знайти загублений iPhone за лічені хвилини: допоможуть 3 надійні способи

Втрата iPhone - ситуація, яка може трапитися з кожним, і часом вона перетворюється на справжній стрес. Але не варто панікувати. Існують прості та ефективні способи, які допоможуть знайти ваш телефон за лічені хвилини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Як знайти iPhone за допомогою функції "Локатор"

Додаток "Локатор" (Find My) корисний не тільки для пошуку iPhone. Оскільки він відстежує місце розташування багатьох ваших пристроїв Apple, ви можете побачити телефон на карті та визначити його місце розташування, навіть не надсилаючи сигнал.

Однак, якщо ви вже знаєте, що ваш iPhone перебуває вдома, але не можете знайти його точне місце, функція пінгу стане особливо корисною.

Якщо у вас є інший пристрій Apple, під'єднаний до того ж облікового запису Apple ID, що і ваш iPhone, ви можете відкрити "Локатор" на цьому пристрої. Знайдіть додаток "Локатор" на своєму Mac або iPad і запустіть його. Якщо під рукою немає іншого пристрою Apple, ви можете увійти на сайт icloud.com і вибрати функцію "Локатор" там.

У будь-якому разі виберіть свій iPhone у списку пристроїв і натисніть "Відтворити звук". Варто зазначити, що якщо ви використовуєте застосунок "Локатор" на Mac, вам потрібно буде натиснути правою кнопкою миші на iPhone або вибрати значок (i), що відображається на карті, щоб знайти цю опцію.

Спочатку iPhone буде просто вібрувати. Через кілька секунд він почне видавати високий звук, який гратиме доти, доки ви не знайдете пристрій або не зупините сигнал через застосунок "Локатор".

Якщо ви входите в групу "Сімейний доступ", хтось із членів вашої сім'ї також може відправити сигнал на ваш iPhone. Учасники групи можуть бачити під'єднані пристрої інших членів, навіть якщо у них немає доступу до місця розташування пристрою. Для цього вони повинні вибрати ваш iPhone зі списку і натиснути "Відтворити звук".

Як відправити сигнал на iPhone за допомогою Apple Watch

Якщо у вас є Apple Watch, ви можете використовувати його, щоб відправити сигнал на iPhone. Це набагато швидше, ніж відкривати "Локатор", тому, якщо у вас є переносний пристрій Apple, почніть з нього.

Опція для пінгу iPhone знаходиться в Центрі управління Apple Watch. Щоб відкрити його, натисніть бічну кнопку годинника (якщо на вашому годиннику встановлено стару версію watchOS, проведіть пальцем вгору від нижнього краю екрана).

Потім натисніть кнопку із зображенням iPhone і звукових хвиль. Це надішле сигнал на телефон, але він звучатиме лише кілька секунд, на відміну від безперервного сигналу через "Локатор".

Однак у цієї кнопки на Apple Watch є прихована функція. Якщо ви утримаєте її замість простого натискання, світлодіодний ліхтарик вашого iPhone також почне блимати. Це особливо корисно, якщо звук приглушений або ви хочете додатково орієнтуватися за миготінням світла, щоб знайти пристрій.

Як надіслати сигнал на iPhone за допомогою Siri

Якщо у вас немає Apple Watch, Siri - це ще один швидкий спосіб знайти загублений iPhone (або будь-який інший пристрій). Просто активуйте Siri на одному з підключених пристроїв Apple і попросіть її знайти потрібний пристрій. Наприклад, ви можете попросити Siri на вашому Mac відправити сигнал на iPhone або попросити iPad відправити сигнал на Mac.