Як перезапустити Macbook і не втратити всі дані: корисні поради

Перевстановлення операційної системи може бути корисним для вирішення багатьох проблем, з якими ви можете зіткнутися на своєму Macbook. Однак люди часто не наважуються встановлювати macOS через страх втрати даних або складнощів.

Про те, як можна перевстановити macOS за допомогою вбудованого інструменту без втрати даних, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт XDA Developers , який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Що таке відновлення macOS і як воно працює?

Режим відновлення macOS - це вбудований інструмент у macOS, призначений для вирішення різних проблем із системою. Він особливо корисний у ситуаціях, коли ваш Mac не може нормально завантажитись, оскільки режим відновлення зберігається окремо від основного диска macOS на прихованому томі під назвою macOS Base System. Це означає, що він може працювати навіть тоді, коли основна операційна система не функціонує.

У macOS Recovery є кілька різних інструментів, включаючи опцію відновлення Time Machine і додаток Disk Utility. Однак вам знадобиться функція переустановки операційної системи, яка дозволяє встановити вашу версію macOS та застосувати будь-які доступні оновлення - і все це без втрати даних.

Таким чином, цей інструмент може мати вирішальне значення для вирішення проблем, з якими ви можете зіткнутися на рівні ОС, без втрати даних.

Хоча цей метод пропонує спосіб переустановки macOS без втрати даних, це не ідеальне рішення. Щоразу, коли застосовується оновлення чи модернізація системи, існує можливість втрати даних. Якщо ви можете створити резервну копію перед інсталяцією macOS, рекомендується це зробити.

Як запустити відновлення macOS

Наступні кроки пояснять, як використовувати macOS Recovery для повторної перевстановлення macOS без втрати даних. Дії доступу до macOS Recovery відрізнятимуться залежно від того, чи ви використовуєте Mac з чіпом Intel або Apple Silicon. Щоб перевірити, виконайте такі дії:

Натисніть на меню Apple у рядку меню вашого Mac

Виберіть вкладку "Про цей Mac"

Тут ви побачите чіп Apple або Intel, а також інші характеристики, що стосуються вашого Mac. Маючи цю інформацію, виконайте такі кроки, що стосуються вашої системи.

Для встановлення macOS вам знадобиться мережне підключення. Якщо ви плануєте використовувати Wi-Fi, вам необхідно вручну підключитися до мережі. Оскільки розділ відновлення macOS відокремлений від вашого звичайного тому macOS, ваші відомі мережі не будуть тут збережені.

Для запуску macOS Recovery на комп'ютерах Mac з процесорами Intel виконайте такі дії:

Відкрийте меню Apple та натисніть "Перезавантажити"

Негайно натисніть клавіші Command + R на клавіатурі Mac

на клавіатурі Mac Mac перезавантажиться в область відновлення macOS

Або натисніть Option + Command + R або Option + Shift + Command + R , щоб встановити різні версії macOS залежно від ваших переваг:

або , щоб встановити різні версії macOS залежно від ваших переваг: Поєднання клавіш Command + R перевстановить останню версію macOS, встановлену на вашому комп'ютері

перевстановить останню версію macOS, встановлену на вашому комп'ютері Option + Command + R перевстановить macOS та оновить її до останньої версії, доступної для вашого комп'ютера. Для цієї комбінації потрібне підключення до Інтернету

перевстановить macOS та оновить її до останньої версії, доступної для вашого комп'ютера. Для цієї комбінації потрібне підключення до Інтернету Option + Shift + Command + R перевстановить оригінальну версію macOS, яка була включена до вашого комп'ютера (або найближча до неї). Для цієї комбінації потрібне підключення до Інтернету

Як запустити відновлення macOS (фото: XDA Developers)

Як запустити macOS Recovery на комп'ютерах Mac з Apple Silicon

Відкрийте меню Apple і натисніть "Вимкнути"

Коли комп'ютер вимкнено, натисніть та утримуйте кнопку живлення, доки не побачите кнопки гучності системного диска та параметрів

Натисніть кнопку "Параметри", щоб запустити відновлення macOS, потім натисніть "Продовжити"

Як запустити macOS Recovery на комп'ютерах Mac з Apple Silicon (фото: XDA Developers)

Як перевстановити macOS у середовищі відновлення macOS

Після входу в режим відновлення macOS настав час перевстановити версію macOS.

Виберіть том, який потрібно відновити (якщо застосовується), потім натисніть "Далі"

Виберіть обліковий запис адміністратора та введіть пароль (якщо застосовується), потім натисніть "Продовжити"

Виберіть версію macOS, яку потрібно перевстановити. Вона має бути позначена як Reinstall macOS [version_name] або аналогічно. Потім натисніть Continue

або аналогічно. Потім натисніть Continue Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити завантаження та установки

Якщо вам запропонують вибрати том диска, виберіть поточний том macOS. У більшості випадків це буде єдиний том, доступний для вибору

Після завершення установки комп'ютер завантажиться у звичайному режимі

Як перевстановити macOS у середовищі відновлення macOS (фото: XDA Developers)

Коли потрібно перевстановлювати macOS?

Відновлення macOS слід використовувати як останню спробу після того, як типові методи усунення несправностей були вичерпані. Перед тим, як зробити цей крок, рекомендується звернутися до служби підтримки Apple і дізнатися, чи зможуть вони вирішити вашу проблему.

Однак для досить швидкого та ефективного виправлення переустановка macOS - чудовий спосіб подолати проблеми на вашому Mac без втрати даних.