Как найти потерянный iPhone за считанные минуты: помогут 3 надежных способа

Потеря iPhone - ситуация, которая может случиться с каждым, и порой она превращается в настоящий стресс. Но не стоит паниковать. Существуют простые и эффективные способы, которые помогут найти ваш телефон за считанные минуты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Как найти iPhone с помощью функции "Локатор"

Приложение "Локатор" (Find My) полезно не только для поиска iPhone. Поскольку оно отслеживает местоположение многих ваших устройств Apple, вы можете увидеть телефон на карте и определить его местоположение, даже не отправляя сигнал.

Однако, если вы уже знаете, что ваш iPhone находится дома, но не можете найти его точное место, функция пинга станет особенно полезной.

Если у вас есть другое устройство Apple, подключенное к той же учетной записи Apple ID, что и ваш iPhone, вы можете открыть "Локатор" на этом устройстве. Найдите приложение "Локатор" на своем Mac или iPad и запустите его. Если под рукой нет другого устройства Apple, вы можете войти на сайт icloud.com и выбрать функцию "Локатор" там.

В любом случае выберите свой iPhone в списке устройств и нажмите "Воспроизвести звук". Стоит отметить, что? если вы используете приложение "Локатор" на Mac, вам нужно будет нажать правой кнопкой мыши на iPhone или выбрать значок (i), который отображается на карте, чтобы найти эту опцию.

Сначала iPhone будет просто вибрировать. Через несколько секунд он начнет издавать высокий звук, который будет играть до тех пор, пока вы не найдете устройство или не остановите сигнал через приложение "Локатор".

Если вы входите в группу "Семейный доступ", кто-то из членов вашей семьи также может отправить сигнал на ваш iPhone. Участники группы могут видеть подключенные устройства других членов, даже если у них нет доступа к местоположению устройства. Для этого они должны выбрать ваш iPhone из списка и нажать "Воспроизвести звук".

Как отправить сигнал на iPhone с помощью Apple Watch

Если у вас есть Apple Watch, вы можете использовать их, чтобы отправить сигнал на iPhone. Это гораздо быстрее, чем открывать "Локатор", поэтому, если у вас есть носимое устройство Apple, начните с него.

Опция для пинга iPhone находится в Центре управления Apple Watch. Чтобы открыть его, нажмите боковую кнопку часов (если на ваших часах установлена старая версия watchOS, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана).

Затем нажмите кнопку с изображением iPhone и звуковых волн. Это отправит сигнал на телефон, но он будет звучать только несколько секунд, в отличие от непрерывного сигнала через "Локатор".

Однако у этой кнопки на Apple Watch есть скрытая функция. Если вы удержите ее вместо простого нажатия, светодиодный фонарик вашего iPhone также начнет мигать. Это особенно полезно, если звук приглушен или вы хотите дополнительно ориентироваться по миганию света, чтобы найти устройство.

Как отправить сигнал на iPhone с помощью Siri

Если у вас нет Apple Watch, Siri - это еще один быстрый способ найти потерянный iPhone (или любое другое устройство). Просто активируйте Siri на одном из подключенных устройств Apple и попросите ее найти нужное устройство. Например, вы можете попросить Siri на вашем Mac отправить сигнал на iPhone или попросить iPad отправить сигнал на Mac.