В Android додали функцію, яка дозволить знайти втрачений телефон, навіть якщо він вимкнений

Компанія Google оголосила про запуск нової та покращеної версії Find My Device "Знайти мій пристрій". Раніше ця функція дозволяла відстежувати місцезнаходження пристрою тільки при увімкненому стані. Однак основним поліпшенням нової версії є можливість знайти свій телефон навіть у тому випадку, якщо він вимкнений.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідне видавництво у галузі технологій Wccftech .

Як працює нова функція

Google пояснює, що для пошуку вимкненого мобільного пристрою необхідно створити спільну мережу між пристроями Android. Тому була представлена мережа Find My Device Network, яка дозволить Find My Device працювати навіть із вимкненими мобільними пристроями.

Хоча із запізненням на кілька років, Google нарешті створила свою мережу для полегшення пошуку пристроїв користувачам.

Ця мережа, яка вже розгорнута, але не в глобальному масштабі, буде використовувати всі пристрої Android як маячки-локатори, аналогічно додатку AirTag від Apple. Тепер кожен телефон на базі Android буде точкою позиціонування.

Це відбувається анонімно та без стеження за користувачами. Завдяки цій функції користувачі не розкриватимуть своє місцезнаходження. Визначення розташування буде відбуватися через Bluetooth, тому мобільний телефон не обов'язково має бути увімкнений або підключений до Інтернету.

Всі мобільні телефони з операційною системою Android 9 або вище будуть передавати інформацію в цю мережу місцезнаходження, що достатньо для отримання даних про будь-який втрачений пристрій. Ця нова мережа значно покращить пошук втрачених пристроїв.

Крім того, до Find My Device були додані нові функції, такі як візуальна карта, яка показує близькість пристрою та інструкції, якщо предмети знаходяться поруч зі смарт-пристроями, що значно спростить процес пошуку.

Хто першим отримає нову функцію

Google розробила ідеальне рішення, хоча не всі пристрої Android будуть сумісні з ним через необхідність використання спеціального обладнання - резервного джерела живлення. Цей компонент, хоч і невеликий, здатний забезпечувати живлення тільки для з'єднання Bluetooth, що дозволяє відстежувати пристрій через цю пошукову мережу.

Google повідомила, що нова функція буде доступна спочатку на пристроях Pixel 8 і Pixel 8 Pro і працюватиме у зв'язці з мережею геопозиціонування, хоча вона поки що доступна тільки в США та Канаді.

Очікується, що найближчими місяцями вона буде розширена на інші країни, а після завершення випробувань відбудеться глобальний запуск.