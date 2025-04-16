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Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото

Среда 16 апреля 2025 12:10
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Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото Григорий Решетник с сыном (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского ведущего Григория Решетника Кристина поделилась в сети архивными кадрами сына Ивана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Сегодня старшему сыну Решетников исполняется 12 лет.

"Я шокирована. Как быстро пролетело время - еще недавно ты лежал вот так на первой своей фотосессии и помещался на всю подушку, а сегодня тебе 12. И тебя я уже не могу взять даже на руки", - написала многодетная мама.

Также она показала, как вырос ее сын. На первом фото Решетники позируют с новорожденным Иваном, а на втором - сейчас.

В Stories супруга Решетника также показала несколько фото. В частности, когда она беременна Иваном.

"Я так переживала, буду ли я хорошей мамой, так как мне было всего 23", - поделилась она архивным фото с животиком.
Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото
Кристина Решетник во время первой беременности (скриншот)

"16.04.2013. Навсегда изменилась наша жизнь - мы стали впервые родителями", - подписала супруга Решетника одно из фото.
Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото
Как изменился сын Решетника (скриншот)

Также она показала свое любимое фото, на котором Ивану несколько месяцев.

"Вот какой красавиц родился. Это мое любимое фото. Щечки и складочки – все, как я люблю и любят бабушки", - написала Кристина.
Как изменился старший сын Решетника: жена ведущего показала редкие фото
Сын Решетников в детстве (скриншот)

Напомним, Григорий и Кристина Решетники вместе более 15 лет, поженилась пара в 2010 году. Вместе они воспитывают троих сыновей: 12-летнего Ивана, 7-летнего Дмитрия и 4-летнего Александра.

Супруги также мечтают о дочке, однако пока в Украине продолжается полномасштабная война, они не решаются на это. К слову, и Григорий, и Кристина заявляли, что даже думали про усыновление.

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