Дружина Решетніка показала себе на рідкісному фото: як вона виглядала в дитинстві

Дружина популярного українського ведучого Григорія Решетніка Христина поділилася в мережі своїм дитячим фото. На ньому вона позує з батьком, який сьогодні, 26 березня, відзначає день народження.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні важливий для мене день. Ось чому я прокинулася о 6 ранку", - підписала вона одну зі Stories.



Христина Решетник розповіла про важливу подію (скриншот)

Потім Христина Решетнік опублікувала архівне фото з батьком, на якому вона зовсім маленька і розповіла про його день народження.



Христина Решетнік показала себе в дитинстві (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Потім дружина телеведучого показала фото з відпочинку всією сім'єю, зроблене 2021 року. На ньому вона позує з трьома дітьми та своїм батьком.



Дружина Решетніка із сім'єю на відпочинку 2021 року (скриншот)

Також вона продемонструвала, як дідуся вітали її сини. Вони намалювали кілька малюнків із побажаннями.



Батько Христини Решетник (скриншот)

Нагадаємо, Григорій і Христина Решетніки разом понад 15 років, одружилася пара 2010 року. Разом вони виховують трьох синів: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра і 4-річного Олександра.

Пара неодноразово говорила, що мріє і про доньку. На початку повномасштабної війни Решетніки навіть замислювалися про усиновлення.

Попри те, що в Україні четвертий рік триває війна, Решетніки не виїжджають із дітьми на постійне місце проживання за кордон. Однак часто стають об'єктами критики через свої подорожі. Так, влітку 2024 року Христина поділилася у своєму блозі, що здійснилася її мрія - вона побувала на концерті Адель у Німеччині. Однак її фоловери швидко відреагували, зазначивши, що сім'я "жирно живе".

Григорій Решетнік неодноразово наголошував, що завжди діє в рамках закону, не має наміру нічого будь-кому доводити й намагається зберігати повну відвертість зі своїми підписниками.



Христина Решетнік із синами та чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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