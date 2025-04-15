ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Як виглядала Сара Мішель Геллар у дитинстві: зірка "Баффі" показала архівне фото

Вівторок 15 квітня 2025 11:32
UA EN RU
Як виглядала Сара Мішель Геллар у дитинстві: зірка "Баффі" показала архівне фото Сара Мішель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Автор: Катерина Собкова

Зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар поділилася з шанувальниками рідкісним архівним фото, на якому її складно впізнати.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram-акаунті.

Вчора, 14 квітня, актрисі виповнилося 48 років.

"Сьогодні я представляю цю королеву дня народження. На щастя, це я", - зазначила Геллар.

На фото майбутній Баффі приблизно 6-7 років. Вона позує в сукні з квітковим принтом і короні на голові.
Як виглядала Сара Мішель Геллар у дитинстві: зірка &quot;Баффі&quot; показала архівне фото
Як виглядала зірка "Баффі" в дитинстві (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Що відомо про Сару Мішель Геллар

Геллар - американська акторка, яка здобула світову популярність завдяки ролі Баффі Саммерс у культовому серіалі "Баффі - винищувачка вампірів" (1997-2003), що об'єднує елементи драми, хоррора та підліткової комедії.

Після завершення серіалу Геллар знялася в низці успішних фільмів, серед яких "Я знаю, що ви зробили минулого літа" (1997), "Жорстокі ігри", "Смачна штучка" (1999), "Скубі-Ду" (2002) і "Скубі-Ду 2: Монстри на волі" (2004).

Крім кінозйомок також брала участь в озвучуванні героїв анімаційних фільмів "Робоцип" і "Зоряні війни: Повстанці".

З 2002 року одружена з актором Фредді Принцом-молодшим, з яким познайомилася на зйомках фільму "Я знаю, що ви зробили минулого літа". У подружжя є двоє дітей - дочка Шарлотта Грейс Принц і син Роккі Джеймс Принц.

Нещодавно Геллар зворушливо звернулася до актриси Мішель Трахтенберг, яка померла 26 лютого у віці 39 років. Акторки грали в серіалі "Баффі" зведених сестер.
Як виглядала Сара Мішель Геллар у дитинстві: зірка &quot;Баффі&quot; показала архівне фото
Сара Мішель Геллар у першому сезоні серіалу "Баффі - переможниця вампірів" (кадр із серіалу)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
NEWS
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"
Віткофф про війну в Україні: ми на порозі чогось "важливого", але ключ - "п'ять територій"