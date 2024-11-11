Як не зіпсувати борщ: важливі поради від домогосподарок і кухарів

Ретельно обирати продукти

Якість продуктів - це основа будь-якої страви, і борщ не є винятком. Щоб не зіпсувати борщ, необхідно використовувати свіжі овочі без ушкоджень, зокрема буряк. Якщо він старий, блідий або побитий, борщ може втратити свій колір та смак.

Крім того, чим довше лежали овочі до того, як з них зварили борщ, тим швидше страва скисне.

Хоча м'ясний компонент можна обирати будь-якого виду, найкраще використовувати м'ясо на кістці - це зробить страву більш наваристою. Втім, найголовніше, щоб м'ясо було свіжим, без дивного запаху, слизу або плям.

Дотримуватися послідовності приготування

Основа борщу - м'ясний бульйон, з якого розпочинають приготування. Щоб борщ був смачнішим, м'ясо можна попередньо запекти, а в бульйон додати цибулю та лавровий лист.

Коли бульйон закипить, додають картоплю, а капусту - за 10-15 хвилин до закінчення приготування борщу, перед засмажкою. Тоді ж додають замочену квасолю. Проте, щоб капуста була м'якшою, її можна додати до страви разом з картоплею.

Спеції слід додавати наприкінці варіння борщу - так смак буде більш насиченим. Якщо використовуєте свіжу зелень, найкраще присипати нею борщ перед подачею - тоді вона не втратить свою текстуру.

Знімати пінку з бульйону

Пінка, яка утворюється під час варіння м'яса, можливо, не зіпсує борщ на смак, проте зробить бульйон каламутним, а страву - менш привабливою візуально.

Крім того, пінку, яка може осісти на дно посуду, полюбляють мікроби, тож такий борщ може швидше скиснути.

Замочувати квасолю

На відміну від інших інгредієнтів борщу, квасоля має тверду оболонку і потребує попереднього замочування. Інакше вона не встигне розваритися, буде твердою та несмачною, що може зіпсувати борщ.

Тож оптимальний варіант - замочити квасолю на 5 годин або на ніч, заливши холодною водою, дотримуючись пропорції "2 склянки води на 1 склянку квасолі".

Не доливати воду в борщ

Якщо додати воду під час варіння, борщ втратить свій насичений смак. Крім цього, вважається, що борщ не повинен бути зарідким.

Варто заздалегідь налити в каструлю трохи більше води. Наприклад, на 500 г м'яса потрібно не менше 3 л води.

Запекти буряк

Попри те, що буряк часто додається у борщ сирим, щоб він не втрачав кольору і не гірчив, його варто попередньо запекти.

Як варити смачний борщ (ілюстративне фото: Freepik)

Після цього буряк треба охолодити, очистити від шкірки, натерти на великій тертці або порізати тонкими смужками. Хоча такої термічної обробки достатньо для додавання буряку в борщ, краще приготувати з коренеплодом засмажку. Тоді смак буде більш насиченим

Зробити засмажку

Засмажка з цибулі, моркви та буряка надає борщу характерний насичений колір і смак. Однак важливо не пересмажити овочі, а пасерувати їх на слабкому вогні до золотистого кольору.

Зазвичай, щоб овочі не підгоріли, використовують невелику кількість олії або, щоб борщ був ситним, засмажку готують на смальці.

Не додавати багато кислоти в заправку

Щоб борщ був смачним і густим, необхідно правильно його заправити. Класичний рецепт передбачає додавання з присмаженими овочами томатної пасти або свіжих помідорів, а також цукру та оцту.

Цукор допомагає збалансувати смак, зберігаючи кислуватість, а оцет робить борщ яскравішим. Однак, щоб не зіпсувати борщ, оцту або лимонного соку треба небагато - декілька крапель. Інакше страва буде надмірно кислою.

Дайте борщу настоятися

Щоб борщ став ще смачнішим, потрібно дати йому настоятися. Це дозволить краще розкритися смаку кожного інгредієнта.

Найкраще подавати борщ приблизно за 30 хвилин після закінчення приготування, гарячим. Щоб підкреслити смак страви, до борщу можна подати пампушки.