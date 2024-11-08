Секрети приготування ідеального рису: пам'ятайте про ці поради

Варений рис з овочами чи без них є популярним легким гарніром серед багатьох українців. Але часто зерна рису розварюються та перетворюються на клейку масу. Втім, існують деякі секрети приготування смачного та розсипчастого рису.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради про те, як зробити рис смачним і розсипчастим.

Правильно обирати рис

Перший крок до приготування ідеального рису - це вибір правильного виду. Існують різні типи рису, і кожен з них підходить для певних страв. Адже кожен сорт рису має певну кількість крохмалю, який, виварюючись, робить рис розсипчастим або, навпаки, липким.

Наприклад, довгозернистий рис підходить для гарнірів - після приготування він залишається окремими зернинками. Жасминовий рис та басматі також не злипатимуться, як і коричневий рис.

А от короткозернистий рис містить таку кількість крохмалю, яка призводить до злипання зернинок. Тож цей сорт рису ідеальний для суші або десертів.

Завжди промивати рис до варіння

Промивання рису - це важливий етап, який не варто ігнорувати. Вода допомагає позбутися зайвого крохмалю, який сприяє злипанню рису під час варіння.

Можна промивати рис в мисці, замінюючи воду, або поставивши посуд під струмінь холодної води з крана. Промивати рис слід до того часу, поки вода не стане чистою.

Обсмажити рис

Хоча цей етап приготування рідко зберігається при домашньому приготуванні рису, деякі кухарі рекомендують спочатку злегка обсмажити зернятка в олії, а потім залити рис водою і варити до готовності. Як зазначають, цей крок дозволяє отримати більш насичений смак гарніру.

Дотримуватися пропорцій

Класичне співвідношення рису і води - 1:2 (одна частина рису на дві частини води). Однак, для різних сортів рису пропорції можуть відрізнятися.

Як зварити розсипчастий рис (ілюстративне фото: Freepik)

Зазвичай рекомендації вказані на упакуванні, що значно полегшує приготування. Крім цього, не слід доливати воду під час приготування, навіть, якщо це здається необхідним - замість рису утвориться рисова каша.

Варити на середньому вогні

Сильний вогонь призводить до швидкого випаровування води, через що рис не встигає приготуватися. Тож краще готувати гарнір на середньому вогні, а після закипання зменшити вогонь до мінімального.

Накрити каструлю кришкою

Щоб зберегти вологу і зробити рис м'яким, але розсипчастим, готувати гарнір слід, накривши каструлю кришкою. Це рекомендують зробити після того, як вода закипить.

Додати сіль або спеції

Хоча рис подобається багатьом завдяки ніжному смаку, дрібка солі або спецій можуть допомогти зробити гарнір ароматним. Наприклад, можна додати лавровий лист, часник, чорний перець або кардамон.

Не перемішувати рис

Однією з головних помилок є постійне перемішування рису під час варіння. Це може порушити структуру зерен і викликати вивільнення крохмалю, що робить рис липким. Найкраще залишити гарнір варитися без втручання.

Дати рису відпочити

Після основного процесу варіння рис ще продовжує готуватися завдяки теплу. Тому, щоб зробити текстуру рису ідеальною, важливо залишити гарнір під кришкою на 5-10 хвилин після відварювання. Потім гарнір можна злегка розпушити виделкою.