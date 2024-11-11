Как не испортить борщ: важные советы от домохозяек и поваров

Тщательно выбирать продукты

Качество продуктов - это основа любого блюда, и борщ не является исключением. Чтобы не испортить борщ, необходимо использовать свежие овощи без повреждений, в том числе свеклу. Если она старая, бледная или побитая, борщ может потерять свой цвет и вкус.

Кроме того, чем дольше лежали овощи до того, как из них сварили борщ, тем быстрее блюдо скиснет.

Хотя мясной компонент можно выбирать любого вида, лучше всего использовать мясо на кости - это сделает блюдо более наваристым. Впрочем, самое главное, чтобы мясо было свежим, без странного запаха, слизи или пятен.

Соблюдать последовательность приготовления

Основа борща - мясной бульон, с которого начинают приготовление. Чтобы борщ был вкуснее, мясо можно предварительно запечь, а в бульон добавить лук и лавровый лист.

Когда бульон закипит, добавляют картофель, а капусту - за 10-15 минут до окончания приготовления борща, перед зажаркой. Тогда же добавляют замоченную фасоль. Однако, чтобы капуста была более мягкой, ее можно добавить в блюдо вместе с картофелем.

Специи следует добавлять в конце варки борща - так вкус будет более насыщенным. Если используете свежую зелень, лучше присыпать ею борщ перед подачей - тогда она не потеряет свою текстуру.

Снимать пенку с бульона

Пенка, которая образуется во время варки мяса, возможно, не испортит борщ по вкусу, однако сделает бульон мутным, а блюдо - менее привлекательным визуально.

Кроме того, пенку, которая может осесть на дно посуды, любят микробы, так что такой борщ может быстрее скиснуть.

Замачивать фасоль

В отличие от других ингредиентов борща, фасоль имеет твердую оболочку и требует предварительного замачивания. Иначе она не успеет развариться, будет твердой и безвкусной, что может испортить борщ.

Поэтому оптимальный вариант - замочить фасоль на 5 часов или на ночь, залив холодной водой, соблюдая пропорцию "2 стакана воды на 1 стакан фасоли".

Не доливать воду в борщ

Если добавить воду во время варки, борщ потеряет свой насыщенный вкус. Кроме этого, считается, что борщ не должен быть жидким.

Следует заранее налить в кастрюлю чуть больше воды. К примеру, на 500 г мяса требуется не менее 3 л воды.

Запечь свеклу

Несмотря на то, что свекла часто добавляется в борщ сырой, чтобы она не теряла цвета и не горчила, ее следует предварительно запечь.

Как варить вкусный борщ (иллюстративное фото: Freepik)

После этого свеклу нужно охладить, очистить от кожуры, натереть на большой терке или порезать на тонкие полоски. Хотя такой термической обработки достаточно для добавления свеклы в борщ, лучше приготовить с корнеплодом зажарку.

Сделать зажарку

Зажарка из лука, моркови и свеклы придает борщу характерный насыщенный цвет и вкус. Однако важно не пережарить овощи, а пассеровать их на слабом огне до золотистого цвета.

Обычно, чтобы овощи не подгорели, используют небольшое количество масла или, чтобы борщ был сытным, зажарку готовят на смальце.

Не добавлять много кислоты в заправку

Чтобы борщ был вкусным и густым, нужно правильно его заправить. Классический рецепт предполагает добавление с поджаренными овощами томатной пасты или свежих помидоров, а также сахара и уксуса.

Сахар помогает сбалансировать вкус, сохраняя кисловатость, а уксус делает борщ ярче. Однако чтобы не испортить борщ, уксуса или лимонного сока нужно немного - несколько капель. Иначе блюдо будет чрезмерно кислым.

Дайте борщу настояться

Чтобы борщ стал еще вкуснее, нужно дать ему настояться. Это позволит лучше раскрыться вкусу каждого ингредиента.

Лучше подавать борщ примерно через 30 минут после окончания приготовления, горячим. Чтобы подчеркнуть вкус блюда, к борщу можно подать пампушки.