Як зберігати зимові шини, щоб вони не псувались

Як очистити гуму перед зберіганням

Перш за все треба ретельно очистити шини від бруду, пилу і каміння, що застрягає у протекторах. Для чищення використовуйте м’яку щітку або ганчірку, уникайте агресивних хімікатів, бо вони можуть пошкодити гуму.

Шини можна очистити звичайним мильним розчином або ж взяти спеціальні засоби, які ефективно видаляють бруд, смолу та жир. Вони допомагають зберегти природний блиск шин. Також можна скористатись розчином соди і води.

Перш ніж використовувати засіб для чищення шин, важливо прочитати інструкції на етикетці та перевірити його на непомітній ділянці шини, щоб переконатися, що він не пошкодить гуму.

Ацетон або розведений спирт можна використовувати для видалення жиру та смоли з поверхні шин. Після обробки протріть місце губкою і змийте водою.

Де зберігати гуму

Найкраще місце для зберігання шин - сухе і прохолодне приміщення. Уникайте місць, де може бути висока вологість і екстремальна температура (наприклад, під прямими сонячними променями або поблизу радіаторів опалення).

Обов’язково має бути гарна вентиляція, щоб запобігти конденсації вологи, яка може спричинити корозію або цвіль.

Найкраще положити шини на стелажах, так вдасться уникнути деформації. Бажано, щоб на шини не потрапляли сонячні промені, бо УФ-промені можуть спричинити старіння гуми. Якщо у гаражі є вікно, то біля нього шини не залишайте.

Як зберігати зимову гуму вдома без коліс

Не рекомендується вішати зимові шини без ободів, оскільки це може призвести до деформації гуми через нерівномірний розподіл навантаження. Якщо зимова шина висить надто довго або в неправильному положенні, це може призвести до втрати форми та погіршення її характеристик.

Якщо зберігаєте шини без ободів, то використовуйте спеціальні підставки або полиці, які допоможуть рівномірно розподілити вагу і уникнути деформації гуми. Найкраще зберігати зимову гуму у вертикальному положенні на підставках. Час від часу варто їх перевертати.

Якщо не маєте підставок, то загорніть кожну шину у поліетиленовий пакет або тканину, щоб запобігти прямому контакту гуми з підлогою.

Як зберігати зимову гуму на дисках

При зберіганні шин на дисках, вони мають бути накачані приблизно до половини стандартного тиску. Так вони збережуть свою форму.

Якщо зберігаєте шини на дисках, то підвішування - це найкращий варіант для них. Також зимову гуму можна зберігати в лежачому горизонтальному положенні.