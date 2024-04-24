Как хранить зимние шины, чтобы они не портились

Как очистить резину перед хранением

Прежде всего нужно тщательно очистить шины от грязи, пыли и камней, которые застревают в протекторах. Для чистки используйте мягкую щетку или тряпку, избегайте агрессивных химикатов, так как они могут повредить резину.

Шины можно очистить обычным мыльным раствором или взять специальные средства, которые эффективно удаляют грязь, смолу и жир. Они помогают сохранить естественный блеск шин. Также можно воспользоваться раствором соды и воды.

Прежде чем использовать чистящее средство, важно прочитать инструкции на этикетке и проверить его на незаметном участке шины, чтобы убедиться, что оно не повредит резину.

Ацетон или разбавленный спирт можно использовать для удаления жира и смолы с поверхности шин. После обработки протрите место губкой и смойте водой.

Где хранить резину

Лучшее место для хранения шин - сухое и прохладное помещение. Избегайте мест, где может быть высокая влажность и экстремальная температура (например, под прямыми солнечными лучами или вблизи отопительных радиаторов).

Обязательно должна быть хорошая вентиляция, чтобы предотвратить конденсацию влаги, которая может вызвать коррозию или плесень.

Лучше всего положить шины на стеллажах, так удастся избежать деформации. Желательно, чтобы на шины не попадали солнечные лучи, потому что УФ-лучи могут вызвать старение резины. Если в гараже есть окно, то возле него не оставляйте шины.

Как хранить зимнюю резину дома без колес

Не рекомендуется вешать зимние шины без ободов, поскольку это может привести к деформации резины из-за неравномерного распределения нагрузки. Если зимняя шина висит слишком долго или в неправильном положении, это может привести к потере формы и ухудшению ее характеристик.

Если храните шины без ободов, используйте специальные подставки или полки, которые помогут равномерно распределить вес и избежать деформации резины. Лучше всего хранить зимнюю резину в вертикальном положении на подставках. Время от времени следует их переворачивать.

Если нет подставок, то заверните каждую шину в полиэтиленовый пакет или ткань, чтобы предотвратить прямой контакт резины с полом.

Как хранить зимнюю резину на дисках

При хранении шин на дисках они должны быть накачаны примерно до половины стандартного давления. Так они сохранят свою форму.

Если храните шины на дисках, то подвешивание - это лучший вариант для них. Также зимнюю резину можно хранить в лежащем горизонтальном положении.