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Майже 700 гривень. Водіям нагадали про штраф за "популярне" порушення ПДР

Четвер 29 лютого 2024 11:28
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Майже 700 гривень. Водіям нагадали про штраф за "популярне" порушення ПДР Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві патрульні виявляють порушення правил дорожного руху на смузі, що призначена для громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Патрульні продовжують слідкувати за дотриманням ПДР на вулицях столиці, зокрема, виявляють порушення на смузі, що призначена для руху маршрутних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на смузі для транспорту заборонений безпосередньо рух по ній, а також зупинка та стоянка

У поліції нагадали, що за такі порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

Штрафи, які накладають на водіїв-порушників - це не просто покарання, це свого роду плата за безпеку. Про найпопулярніші штрафи для українських водіїв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, що про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це все ж таки зробити.

Раніше РБК-Україна розповідало, як працюють камери фіксації порушень в Україні.

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