Як зараз виглядає зірка інтернет-мема "Браяну не щастить", чиє фото було усюди

Фотографія під назвою Bad Luck Brian здобула шалену популярність в інтернеті після того, як її опублікували на платформі Reddit у 2012 році. На знімку можна побачити підлітка на ім'я Кайл Крейвен, який позує у червоному светрі та з посмішкою. Цей вираз обличчя часто використовували, коли йшлося про кумедні, невдалі й незручні ситуації.

Як зараз виглядає Кайл і що відомо про його життя, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кайл Крейвен і його вірусне фото

23 січня 2012 року Ян Девіс завантажив на Reddit фотографію свого друга. Вона, як відомо, була зроблена для школи. Крейвен розповідав, що перед знімком потер своє обличчя светром, аби воно мало червоний вигляд, і після цього дурнувато посміхнувся.

Тоді директор школи вимагав видалити кадр, проте Крейвен і Девіс уже встигли його відсканувати та зберегти її собі. Знімок швидко набрав популярності в різних соціальних мережах: люди дивувалися та одночасно сміялися, говорячи, що хлопець ідеально символізує "той самий невдалий випадок".

Те саме фото Bad Luck Brian, яке стало вірусним у мережі (фото: instagram.com/solidbadluck)

Подальша популярність

У 2013 році Кайл знявся у відеосюжетах на YouTube, зокрема разом з авторкою ще одного мему "Надмірно вірна подруга" (Overly Attached Girlfriend), де дівчина позує на фото з поглядом, що демонструє її всеохопну, майже маніакальну любов. Також згодом Крейвен створив власний YouTube-канал та облікові записи у Facebook, Instagram і Twitter.

Bad Luck Brian можна було побачити на футболках, іграшках та інших речах, які шанувальники з радістю купували, адже добре впізнавали цей мем і ототожнювали його зі своїми кумедними життєвими ситуаціями.

Bad Luck Brian - відомий мем (фото: instagram.com/solidbadluck)

У жовтні 2018 року Кайл знявся у серії рекламних роликів для McDonald's. Сумарно з ліцензійними угодами й товарами, відомо, що Крейвену вдалося за три роки заробити близько 20 тисяч доларів. У березні 2021 року інтернет-зірка продав незамінний токен (NFT) під назвою Bad Luck Brian приблизно за 36 тисяч доларів.

У 2021 році хлопець з'явився в рекламній кампанії Klostermann Orthodontics, яка займалася просуванням прозорих елайнерів. Кампанія, створена місцевим агентством, була відзначена на кількох рекламних конкурсах.

Крейвену вдалося стати популярним у мережі (фото: instagram.com/solidbadluck)

У 2023 році Крейвен разом з американським баскетболістом Шакілом О'Нілом з'явився в образі "Браяну не щастить" для реклами страхової компанії General.

Цікаво, що сам Крейвен, попри свою неабияку інтернет-популярність, продовжує працювати на звичайній роботі. Він є головним операційним директором у будівельній компанії свого батька.

Кайл заробив на своїй інтернет популярності (фото: instagram.com/solidbadluck)

Соцмережі інтернет-зірки

У Instagram за Кайлом стежать майже 10 тисяч користувачів. Деякі його фото можна побачити на цій сторінці.

соцмережі Кайла Крейвена ​​​​​​​(фото: instagram.com/solidbadluck)