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35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу "Просто Марія" (фото)

Субота 12 жовтня 2024 08:15
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35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу "Просто Марія" (фото) Вікторія Руффо (фото: кадр з серіалу "Просто Марія")
Автор: Іванна Пашкевич

Багато хто пам'ятає Вікторію Руффо як селянку Марію Лопес із легендарного серіалу "Просто Марія", який у 90-х збирав мільйони глядачів біля екранів.

Однак що стало з актрисою через десятиліття після виходу серіалу? Розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Серіал, випущений у 90-х, регулярно повторювали на телебаченні, але після фіналу Вікторія Руффо, яка зіграла головну роль Марії, зникла з екранів.

Як з'ясувалося, це було пов'язано з обставинами її життя. Акторка пережила важке розлучення, потім вступила в новий шлюб, у якому у 42 роки народила близнюків.

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

Вікторія Руффо з дітьми (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Заради підтримки політичної кар'єри чоловіка вона вирішила відмовитися від активних зйомок.

Зараз Вікторії Руффо 62 роки, і вона живе в Мексиці з чоловіком, сенатором Омаром Файядом, і їхніми близнюками - Вікторією та Ануаром, яким уже по 18 років.

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

Вікторія Руффо з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Цікавий факт: коли близнюки з'явилися на світ, у Вікторії вже був дорослий син від першого шлюбу, і їй було 42 роки. Акторка не планувала більше дітей, але вирішила, що буде нечесно позбавити чоловіка радості батьківства, оскільки у нього дітей ще не було.

Вагітність далася зірці нелегко через проблеми зі здоров'ям і вік, і це здавалося неможливим завданням. Однак вона та її чоловік не здавалися і три роки боролися за можливість стати батьками. Коли, нарешті, народилися довгоочікувані близнюки, Вікторія не хотіла розлучатися з ними ні на мить.

Зараз Вікторія Руффо активно грає в театрі та часто з'являється на мексиканському телебаченні в ролі ведучої.

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

35 років потому: який зараз вигляд має зірка серіалу &quot;Просто Марія&quot; (фото)

Вікторія Руффо (фото: instagram.com/victoriaruffo)

Улюблена актриса багатомільйонної армії шанувальників мексиканських серіалів, безумовно, сильно змінилася за минулі роки. Проте їй вдалося зберегти свою головну рису - енергію і життєлюбство.

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