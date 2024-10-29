Как сейчас выглядит звезда интернет-мема "Браяну не везет", чье фото было повсюду

Фотография под названием Bad Luck Brian получила безумную популярность в интернете после того, как ее опубликовали на платформе Reddit в 2012 году. На снимке можно увидеть подростка по имени Кайл Крейвен, позирует в красном свитере и с улыбкой. Это выражение лица часто использовали, когда речь шла о забавных, неудачных и неудобных ситуациях.

Как сейчас сейчас выглядит Кайл и что известно о его жизни, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кайл Крейвен и его вирусное фото

23 января 2012 года Ян Дэвис загрузил на Reddit фотографию своего друга. Она, как известно, была сделана для школы. Крейвен рассказывал, что перед снимком потер лицо свитером, чтобы оно выглядело красным, и после этого глупо улыбнулся.

Тогда директор школы потребовал удалить кадр, однако Крейвен и Дэвис уже успели его отсканировать и сохранить ее себе. Снимок быстро набрал популярность в разных социальных сетях: люди удивлялись и смеялись, говоря, что парень идеально символизирует "тот самый неудачный случай".

То же самое фото Bad Luck Brian, которое стало вирусным в сети (фото: instagram.com/solidbadluck)

Дальнейшая популярность

В 2013 году Кайл снялся в видеосюжетах на YouTube, в том числе вместе с автором еще одного мема "Чрезмерно верная подруга" (Overly Attached Girlfriend), где девушка позирует на фото со взглядом, демонстрирующим ее всеобъемлющую, почти маниакальную любовь. Также впоследствии Крейвен создал собственный YouTube-канал и аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter.

Bad Luck Brian можно было увидеть на футболках, игрушках и других вещах, которые поклонники с радостью покупали, ведь хорошо узнавали этот мем и отождествляли его со своими смешными жизненными ситуациями.

Bad Luck Brian - известный мем (фото: instagram.com/solidbadluck)

В октябре 2018 года Кайл снялся в серии рекламных роликов для McDonald's. Суммарно с лицензионными соглашениями и товарами, известно, что Крейвену удалось за три года заработать около 20 тысяч долларов. В марте 2021 года интернет-звезда продал незаменимый токен (NFT) под названием Bad Luck Brian примерно за 36 тысяч долларов.

В 2021 году парень появился в рекламной кампании Klostermann Orthodontics, занимавшейся продвижением прозрачных элайнеров. Кампания, созданная местным агентством, была отмечена на нескольких рекламных конкурсах.

Крейвену удалось стать популярным в сети (фото: instagram.com/solidbadluck)

В 2023 году Крейвен вместе с американским баскетболистом Шакилом О'Нилом появился в образе "Брайану не везет" для рекламы страховой компании General.

Интересно, что сам Крейвен, несмотря на свою изрядную интернет-популярность, продолжает работать на обычной работе. Он является главным операционным директором в строительной компании своего отца.

Кайлу удалось заработать на своей интернет популярности (фото: instagram.com/solidbadluck)

Соцсети интернет-звезды

В Instagram за Кайлом следят почти 10 тысяч пользователей. Некоторые его фотографии можно увидеть на этой странице.

соцсети Кайла Крейвена (фото: instagram.com/solidbadluck)