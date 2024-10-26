Який зараз вигляд має красуня Маїза з культової мелодрами "Клон" (фото)

На початку 2000-х бразильські серіали завоювали серця глядачів і стали популярними в Україні. Одним з улюблених став серіал "Клон".

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатися, який сьогодні вигляд має і чим займається актриса Даніела Ескобар, яка виконала роль Маїзи - героїні, якій доводилося боротися за кохання чоловіка і справлятися з материнською трагедією.

Спочатку Даніела збиралася побудувати кар'єру в журналістиці та рекламі. Вона вступила до університету, але незабаром припинила навчання, вирішивши здійснити свою мрію в Ріо-де-Жанейро, де почався її шлях у театрі. Акторської майстерності навчалася в театральній школі O Tablo і професійному училищі Casa de Artes das Laranjeiras.

Пізніше, залишивши кіно, Даніела на шість років стала ведучою телепередачі про моду і красу. Однак у 1994-му році повернулася на екрани з ролями в серіалах "Кедрова мадонна" і "Тропіканка".

Даніела Ескобар (фото: кадри з серіалів "Тропіканка" і "Бразильська акварель")

На початку акторської кар'єри її запрошували на епізодичні ролі, але вже через рік вона отримала постійну роль у проєкті "Вік вовка", завдяки якому змогла проявити себе і розкрити свій талант.

Найбільшу популярність Даніелі принесла роль у серіалі "Клон". Щоб зобразити Маїзу, непросту героїню з нестабільною психікою, актриса консультувалася з психологами. Режисером проекту був її чоловік, який і запропонував їй цю роль. Цікаво, що в "Клоні" також знімалася колишня дружина режисера.

Даніела Ескобар (фото: кадр з серіалу "Клон")

Даніела Ескобар, як і раніше, вважається однією з найкращих актрис Бразилії.

Про особисте життя знаменитість вважає за краще не розповсюджуватись. Відомо, що вона була заміжня двічі.

Ескобар зараз 55 років. Вона знімається дуже рідко і з 2005 року живе в США, де займається озвучуванням серіалів. Крім того, у неї є власне агентство з підбору акторів. Також вона здобула освіту у сфері охорони здоров'я і стала консультантом зі здоров'я, що стало для неї пріоритетом.

Даніела Ескобар (фото: instagram.com/danielaescobar)