"Минуло чотири місяці, як я мобілізувався": Жадан розсекретив свою військову посаду

Чотири з половиною місяці тому український письменник Сергій Жадан долучився до війська , і наразі розкрив нові подробиці своєї служби .

Що з цього приводу сказав відомий українець, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост у Facebook .

Сергій Жадан служить

Поет і волонтер поділився деталями військової служби, а також назвав військову посаду, яку нині обіймає.

"Минуло чотири з половиною місяці, як я мобілізувався. Два місяці вишколу, два місяці служби в батальйоні сил підтримки, у взводі свого давнього приятеля Міші Озерова – облаштовували позиції бригади, набили купу ґуль на польових дорогах довкруг Липців", - написав Жадан.

"Ось уже два тижні служу штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва. Роботи багато, але робота цікава і корисна для бригади - комунікації всередині підрозділу і назовні, робота з особовим складом, наше чудове "Радіо Хартія", яке стрімко набирає обертів, підтримка медичної та патронатної служб, фандрейзинг та багато іншого", - додав він.

Сергій Жадан назвав свою посаду (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Жадан також розповів, що напередодні комбриг вручив йому хартійний коїн.

"Честь бути дотичним до міцної та дружньої Хартійної родини. Честь працювати на Сили оборони. Честь служити українському народові. Вчора комбриг вручив Хартійний коїн. Що теж - велика честь", - зауважив поет.

Що відомо про мобілізацію Сергія Жадана

У червні цього року письменник повідомив, що став частиною бригади Національної гвардії України "Хартія" і розпочав військовий вишкіл. Вперше про плани долучитися до війська він заговорив ще у березні, а в липні повідомив, що буде проводити ефіри на новому радіо "Радіо Хартія", створеному ним спільно з 13-ю бригадою НГУ "Хартія".

Сергій Жадан показав військове фото (facebook.com/serhiy.zhadan)

До слова, Сергій Жадан є випускником Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, де закінчив факультет українсько-німецької філології. Після цього він вступив до аспірантури та здобув ступінь кандидата філологічних наук у тому ж виші. Також займався викладацькою діяльністю.

Окрім цього, а також письменництва, Сергій активно волонтерить і є володарем багатьох літературних премій.