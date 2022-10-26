"Хіба на це ми заслужили?" Гарік Бірча, який служить в ЗСУ, вразив віршем про війну

Популярний український актор і шоумен Гарік Бірча, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну служить в лавах ЗСУ, записав щемливе відео, в якому ділиться своїми роздумами щодо війни і майбутнього нашої країни.

Ролик, в якому зірка серіалу "Віталька" і шоу "Ліга сміху" читає вірш, з'явився в Instagram шоумена.

Гарік Бірча служить в ЗСУ (фото: instagram.com/garik_bircha)

Свій вірш Гарік назвав "Роздуми". І ось його текст:

Біля старої сяду вишні,

Заходить сонце... Вітер свище...

Звернусь до Господа... Всевишній!

Навіщо ця війна... Навіщо?!

Хіба на це ми заслужили?

Ми просто жили і любили,

І тільки кращого хотіли

Для своїх доньок і синів.

Та наші мрії розтоптали,

Родинні гнізда зруйнували,

Вбивали, крали, катували

В диму палаючих ланів.

Навіщо ця війна... Навіщо?..

Напевно, щоб ми зрозуміли:

Коли ми разом, то ми - сила!

І як свою рідну дитину

Нам захищати Батьківщину!

І без гризні, прокльонів, зради,

І не для себе, а заради!

Заради того, щоби жити...

У волі жити... І любити!

Настане час, розквітне вишня,

І зійде сонце! Вітер стихне!

Піднімем! За побратимів, за родину!

За милу серцю Україну!