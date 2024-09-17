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Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у "Сутінках". Не старіє, немов вампір (фото)

Вівторок 17 вересня 2024 08:14
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Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у "Сутінках". Не старіє, немов вампір (фото) Елізабет Різер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Майже 15 років тому на екрани вийшли перші "Сутінки". Історія про вампірів була неймовірно популярною, а родина Калленів моментально стала однією з найбільш обговорюваних. І нині, вже стільки років потому, акторка Елізабет Різер, яка зіграла Есмі, точно вразить тих, хто пам'ятає її за часи фільму.

Як зараз виглядає актриса, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Есмі Каллен у "Сутінках"

Актриса грала дружину Карлайла - мудру та дуже сильну. У фільмі її героїня завжди добре виглядала і підкоряла своїм спокоєм.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Дружина Карлайла (скриншоти)

На момент зйомок першої частини "Сутінків" Різер було близько 33 років. І ця роль стала для неї справжнім проривом.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Хто грав дружину Карлайла в "Сутінках" (скриншоти)

До історії про вампірів актриса знімалася в серіалі "Анатомія пристрасті" та отримувала ролі в кіно, проте всі вони були не настільки яскравими, хоча й отримували гарні відгуки критиків.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Есмі Каллен у "Сутінках" (скриншоти)

Героїня Різер з'явилася в усіх частинах "Сутінків". Мало того, її персонаж займав одну із центральних ролей.

Яка актриса виглядає зараз

Різер вже 49 років, вона живе у шлюбі з Брюсом Гілбертом, за якого вийшла ще у 2003 році. Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Есмі Карлайл зараз (скриншоти)

Актриса дуже любить тварин, а тому буквально "заспамила" свої соцмережі фотографіями собак.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Актриса з "Сутінків" зараз (фото: instagram.com/elizabethreaser)

Після "Сутінків" Різер отримувала чимало ролей. Вона з'явилася в одному з сезонів "Розповідь служниці", а також знялася в серіалах "Справжній детектив", "Закон і порядок" та безлічі фільмів.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Актриса з "Сутінків" (фото: instagram.com/elizabethreaser)

На "свіжих" фото, які зрідка з'являються в Instagram зірки, можна помітити, що вона, ніби її героїня з "Сутінків", практично не старіє. Ризер чудово виглядає і, наче вампір, зовсім не змінилася за 15 років.

Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)Як зараз виглядає актриса, яка зіграла Есмі Каллен у &quot;Сутінках&quot;. Не старіє, немов вампір (фото)

Елізабет Різер (фото: instagram.com/brucegilbert)

До речі, раніше ми розповідали, як виглядає акторка, яка зіграла дочку Белли та Едварда у "Сутінках".

Крім цього, нещодавно було розкрито справжнє ім'я принца Гаррі, яким він не користується все своє життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram Різер та її чоловіка.

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