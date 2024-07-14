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Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в "Сутінках". Їй 23 і вона неймовірно красива

Неділя 14 липня 2024 08:15
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Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в "Сутінках". Їй 23 і вона неймовірно красива Дочка Белли у "Сутінках" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фінальна частина "Сутінкової Саги", а саме другий епізод, який отримав назву "Сумерги. Сага: Світанок", подарував фанам історії про вампірів ще одного персонажа - дочку Едварда Каллена та Белли - неймовірну Ренесмі.

І попри те, що стрічка отримала 11 номінацій на антипремії від "Золотої малини", а також 7 "нагород", кінострічка запам'яталася багатьом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає актриса, яка зіграла Ренесмі, і чим вона займається зараз.

Ренесмі в "Сутінках"

На початку фільму Белла ледь не вмирає, а її новонароджена дочка починає рости буквально на очах. Малятко, що отримало ім'я Ренесмі, успадкувало "вампірський дар" від свого батька Едварда.

І дівчинка, яка зіграла дочку Белли, - актриса Маккензі Фой. Вона народилася у 2000 році і на момент зйомок у фільмі їй було лише 6 років (на цю роль її затвердили у 2010 році, а прем'єра фінальної частини "Сутінків" відбулася у 2012).

Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красива

Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваЯк виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красива

Дочка Белли та Едварда в "Сутінках" (скриншоти)

До цього актриса вже працювала в модельному агентстві та отримувала епізодичні ролі, проте саме робота у кінострічці з Крістен Стюарт та Робертом Паттінсоном (Белла та Едвард) принесла їй небувалу славу.

Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваЯк виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваЯк виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красива

Ренесмі в "Сутінках" (скриншоти)

Як Ренесмі виглядає зараз

Акторці вже 23 роки. Після "Сутінків" вона знімалася у фільмах, серед яких "Закляття" і навіть "Інтерстелар".

Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красива

Актриса з "Сутінків" знялася в "Інтерстеларі" (скриншот)

Однак після 2020 року, коли Фой з'явилася у кінострічці "Чорний красень", її акторську роботу поставили на паузу.

Фой виросла неймовірною красунею. В Instagram під її фото фани постійно пишуть, що вона схожа на дочку вампірів, адже її зовнішність справді вражає.

Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваЯк виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваЯк виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в &quot;Сутінках&quot;. Їй 23 і вона неймовірно красиваРенесмі з "Сутінків" (фото: instagram.com/mackenziefoy)

Дівчина захоплюється кінним спортом та часто ділиться кадрами з тваринами. Однак вона не дає інтерв'ю та нічого про себе не розповідає.

Попри це Фой залишається неймовірно популярною у соцмережах та отримує чимало компліментів.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як зараз виглядає актор, який зіграв Карла в "Ходячих мерцях".

Крім цього, нещодавно стало відомо, як у реальному житті виглядають актори, які зіграли тролів у "Десятому королівстві".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Instagram-сторінка Маккензі Фой.

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