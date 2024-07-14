Як виглядає актриса, яка зіграла дочку Белли та Едварда в "Сутінках". Їй 23 і вона неймовірно красива

І попри те, що стрічка отримала 11 номінацій на антипремії від "Золотої малини", а також 7 "нагород", кінострічка запам'яталася багатьом.

Фінальна частина "Сутінкової Саги", а саме другий епізод, який отримав назву "Сумерги. Сага: Світанок", подарував фанам історії про вампірів ще одного персонажа - дочку Едварда Каллена та Белли - неймовірну Ренесмі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядає актриса, яка зіграла Ренесмі, і чим вона займається зараз.

Ренесмі в "Сутінках"

На початку фільму Белла ледь не вмирає, а її новонароджена дочка починає рости буквально на очах. Малятко, що отримало ім'я Ренесмі, успадкувало "вампірський дар" від свого батька Едварда.

І дівчинка, яка зіграла дочку Белли, - актриса Маккензі Фой. Вона народилася у 2000 році і на момент зйомок у фільмі їй було лише 6 років (на цю роль її затвердили у 2010 році, а прем'єра фінальної частини "Сутінків" відбулася у 2012).

Дочка Белли та Едварда в "Сутінках" (скриншоти)

До цього актриса вже працювала в модельному агентстві та отримувала епізодичні ролі, проте саме робота у кінострічці з Крістен Стюарт та Робертом Паттінсоном (Белла та Едвард) принесла їй небувалу славу.

Ренесмі в "Сутінках" (скриншоти)

Як Ренесмі виглядає зараз

Акторці вже 23 роки. Після "Сутінків" вона знімалася у фільмах, серед яких "Закляття" і навіть "Інтерстелар".

Актриса з "Сутінків" знялася в "Інтерстеларі" (скриншот)

Однак після 2020 року, коли Фой з'явилася у кінострічці "Чорний красень", її акторську роботу поставили на паузу.

Фой виросла неймовірною красунею. В Instagram під її фото фани постійно пишуть, що вона схожа на дочку вампірів, адже її зовнішність справді вражає.

Ренесмі з "Сутінків" (фото: instagram.com/mackenziefoy)

Дівчина захоплюється кінним спортом та часто ділиться кадрами з тваринами. Однак вона не дає інтерв'ю та нічого про себе не розповідає.

Попри це Фой залишається неймовірно популярною у соцмережах та отримує чимало компліментів.