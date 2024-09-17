Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в "Сумерках". Не стареет, будто вампир (фото)
Почти 15 лет назад на экраны вышли первые "Сумерки". История о вампирах была невероятно популярной, а семья Калленов моментально стала одной из самых обсуждаемых. И теперь, спустя столько лет, актриса Элизабет Ризер, сыгравшая Эсми, точно поразит тех, кто помнит ее во времена фильма.
Как сейчас выглядит актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Эсми Каллен в "Сумерках"
Актриса играла жену Карлайла - мудрую и очень сильную. В фильме ее героиня всегда хорошо выглядела и покоряла своим спокойствием.
Жена Карлайла (скриншоты)
На момент съемок первой части "Сумерек" Ризер было около 33 лет. И эта роль стала для нее настоящим прорывом.
Кто играл жену Карлайла в "Сумерках" (скриншоты)
До истории о вампирах актриса снималась в сериале "Анатомия страсти" и получала роли в кино, однако все они были не настолько яркими, хотя и получали хорошие отзывы критиков.
Эсми Каллен в "Сумерках" (скриншоты)
Героиня Ризер появилась во всех частях "Сумерек". Более того, ее персонаж занимал одну из центральных ролей.
Как актриса выглядит сейчас
Ризер уже 49 лет, она живет в браке с Брюсом Гилбертом, за которого вышла еще в 2003 году.
Эсми Карлайл сейчас (скриншоты)
Актриса очень любит животных, а потому буквально "заспамила" свои соцсети фотографиями собак.
Актриса из "Сумерек" сейчас (фото: instagram.com/elizabethreaser)
После "Сумерек" Ризер получала немало ролей. Она появилась в одном из сезонов "Рассказа служанки", а также снялась в сериалах "Настоящий детектив", "Закон и порядок" и множестве фильмов.
Актриса из "Сумерек" (фото: instagram.com/elizabethreaser)
На "свежих" фото, которые изредка появляются в Instagram звезды, можно заметить, что она, будто ее героиня из "Сумерек", практически не стареет. Ризер прекрасно выглядит и, словно вампир, совсем не изменилась за 15 лет.
Элизабет Ризер (фото: instagram.com/brucegilbert)
К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".
Помимо этого, недавно было раскрыто настоящее имя принца Гарри, которым он не пользуется всю свою жизнь.
Во время написания материала были использованы источники: Википедия, Instagram Ризер и ее мужа.