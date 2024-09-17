Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в "Сумерках". Не стареет, будто вампир (фото)

Почти 15 лет назад на экраны вышли первые "Сумерки". История о вампирах была невероятно популярной, а семья Калленов моментально стала одной из самых обсуждаемых. И теперь, спустя столько лет, актриса Элизабет Ризер, сыгравшая Эсми, точно поразит тех, кто помнит ее во времена фильма.

Эсми Каллен в "Сумерках"

Актриса играла жену Карлайла - мудрую и очень сильную. В фильме ее героиня всегда хорошо выглядела и покоряла своим спокойствием.

Жена Карлайла (скриншоты)

На момент съемок первой части "Сумерек" Ризер было около 33 лет. И эта роль стала для нее настоящим прорывом.

Кто играл жену Карлайла в "Сумерках" (скриншоты)

До истории о вампирах актриса снималась в сериале "Анатомия страсти" и получала роли в кино, однако все они были не настолько яркими, хотя и получали хорошие отзывы критиков.

Эсми Каллен в "Сумерках" (скриншоты)

Героиня Ризер появилась во всех частях "Сумерек". Более того, ее персонаж занимал одну из центральных ролей.

Как актриса выглядит сейчас

Ризер уже 49 лет, она живет в браке с Брюсом Гилбертом, за которого вышла еще в 2003 году.

Эсми Карлайл сейчас (скриншоты)

Актриса очень любит животных, а потому буквально "заспамила" свои соцсети фотографиями собак.

Актриса из "Сумерек" сейчас (фото: instagram.com/elizabethreaser)

После "Сумерек" Ризер получала немало ролей. Она появилась в одном из сезонов "Рассказа служанки", а также снялась в сериалах "Настоящий детектив", "Закон и порядок" и множестве фильмов.

Актриса из "Сумерек" (фото: instagram.com/elizabethreaser)

На "свежих" фото, которые изредка появляются в Instagram звезды, можно заметить, что она, будто ее героиня из "Сумерек", практически не стареет. Ризер прекрасно выглядит и, словно вампир, совсем не изменилась за 15 лет.

Элизабет Ризер (фото: instagram.com/brucegilbert)