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Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в "Сумерках". Не стареет, будто вампир (фото)

Вторник 17 сентября 2024 08:14
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Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в "Сумерках". Не стареет, будто вампир (фото) Элизабет Ризер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Почти 15 лет назад на экраны вышли первые "Сумерки". История о вампирах была невероятно популярной, а семья Калленов моментально стала одной из самых обсуждаемых. И теперь, спустя столько лет, актриса Элизабет Ризер, сыгравшая Эсми, точно поразит тех, кто помнит ее во времена фильма.

Как сейчас выглядит актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Эсми Каллен в "Сумерках"

Актриса играла жену Карлайла - мудрую и очень сильную. В фильме ее героиня всегда хорошо выглядела и покоряла своим спокойствием.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Жена Карлайла (скриншоты)

На момент съемок первой части "Сумерек" Ризер было около 33 лет. И эта роль стала для нее настоящим прорывом.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Кто играл жену Карлайла в "Сумерках" (скриншоты)

До истории о вампирах актриса снималась в сериале "Анатомия страсти" и получала роли в кино, однако все они были не настолько яркими, хотя и получали хорошие отзывы критиков.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Эсми Каллен в "Сумерках" (скриншоты)

Героиня Ризер появилась во всех частях "Сумерек". Более того, ее персонаж занимал одну из центральных ролей.

Как актриса выглядит сейчас

Ризер уже 49 лет, она живет в браке с Брюсом Гилбертом, за которого вышла еще в 2003 году. Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Эсми Карлайл сейчас (скриншоты)

Актриса очень любит животных, а потому буквально "заспамила" свои соцсети фотографиями собак.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Актриса из "Сумерек" сейчас (фото: instagram.com/elizabethreaser)

После "Сумерек" Ризер получала немало ролей. Она появилась в одном из сезонов "Рассказа служанки", а также снялась в сериалах "Настоящий детектив", "Закон и порядок" и множестве фильмов.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Актриса из "Сумерек" (фото: instagram.com/elizabethreaser)

На "свежих" фото, которые изредка появляются в Instagram звезды, можно заметить, что она, будто ее героиня из "Сумерек", практически не стареет. Ризер прекрасно выглядит и, словно вампир, совсем не изменилась за 15 лет.

Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)Как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Эсми Каллен в &quot;Сумерках&quot;. Не стареет, будто вампир (фото)

Элизабет Ризер (фото: instagram.com/brucegilbert)

К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит актриса, сыгравшая дочь Беллы и Эдварда в "Сумерках".

Помимо этого, недавно было раскрыто настоящее имя принца Гарри, которым он не пользуется всю свою жизнь.

Во время написания материала были использованы источники: Википедия, Instagram Ризер и ее мужа.

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