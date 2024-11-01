Як захистити організм в період вірусів та застуд: головні поради

В Україні у жовтні почався сезон гострих респіраторних захворювань, серед яких лідирують коронавірус та грип. Лікарі наголошують, що в цей час треба бути обережними та виконувати прості профілактичні дії.
Як убезпечити себе під час вірусів та застуд - розповіла РБК-Україна (проект Styler) викладач кафедри внутрішньої медицини, лікар кардіолог, терапевт вищої категорії Олена Соломко.
Перш за все ви маєте уникати близьких контактів з хворою людиною, тобто витримувати безпечну дистанцію.
"Це такі прості дії, ефективні при більшості інфекційних захворювань", - розповіла лікарка.
"Дуже ефективне просте миття рук (не менше 20 секунд), особливо важливо - не торкатися обличчя брудними руками, та мити руки перед їжею і після контакту з брудними поверхнями чи з хворим", - додала вона.
Найчастіше збудники інфекції попадають в організм через брудні руки. Якщо немає можливості вимити руки, використовуйте дезінфікуючі засоби.
"Якщо вдома хворий - маска допоможе захиститися, також необхідно періодично протирати поверхні і провітрювати приміщення", - радить експертка.
Підвищити захисні можливості організму можливо, якщо дотримуватися здорового способу життя:
За словами Соломко, вакцинація - найкращий спосіб запобігти певним захворюванням, або зменшити ймовірність тяжких форм.
Гострі респіраторні захворювання - це група інфекційних хвороб, які уражають органи дихання. Ці захворювання зазвичай передаються повітряно-краплинним шляхом, тобто при кашлі, чханні або спілкуванні з хворою людиною.
Спалахи ГРЗ, як правило, спостерігаються в холодну пору року, коли люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, що сприяє швидкому поширенню вірусів. Крім того, зниження імунітету внаслідок переохолодження, стресу та інших факторів також збільшує ризик захворювання.
Симптоми ГРЗ можуть варіюватися в залежності від конкретного захворювання та індивідуальних особливостей організму. Найчастіше спостерігаються:
При появі перших симптомів ГРЗ рекомендується звернутися до сімейного лікаря. Особливо варто звернути увагу на такі симптоми, як:
Важливо! Самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування.
До речі, у Києві зростає рівень захворюваності на грип серед школярів.
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При написанні матеріалу використовувалися статті на ресурсах МОЗ України і Центру громадського здоров'я.