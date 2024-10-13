Ця проста звичка знизить ваші шанси "підчепити" вірус

Хоча ви не можете застудитися лише через погоду, зміни температури безпосередньо впливають на нашу сприйнятливість до хвороб.

Який спосіб допоможе не "підчепити" вірус, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Huffpost.

Як не підчепити вірус в сезон холодів

Холодне сухе повітря збільшує нашу ймовірність підхопити щось неприємне, а наші носові проходи є нашою першою лінією захисту.

"Носовий апарат розроблений, щоб стати першим кроком у боротьбі з інфекцією та фільтрації подразників у навколишньому середовищі", - розповіла лікар Емі Браун.

За її словами, наші носи мають внутрішню систему зволоження, яка допомагає нам адаптуватися та реагувати на зовнішнє середовище, і найкраще стежити за цим якомога більше в холодні місяці.

Коли зовнішнє повітря занадто сухе, ніс повинен працювати понаднормово, щоб зволожити повітря, яким ми дихаємо.

"Коли назальна фільтрація та імунний захист не функціонують оптимально через сухе повітря, віруси, як-от ті, що викликають респіраторні інфекції та осінню застуду, можуть потрапити легше", - повідомила експерт.

Сухі губи, ніс і шкіра свідчать про сухість у приміщенні.

Зволожувач повітря може допомогти, але лікар попереджає, що занадто багато вологи в будинку може ускладнити дихання та сприяти розвитку цвілі. Оптимальна вологість у приміщенні має становити від 35% до 45%.

Фактично, експерти кажуть, що ключ до профілактики полягає в підтримці слизового шару у носі.

Слиз усередині внутрішньої оболонки носа діє як блокада для бактерій. Цей шар має вирішальне значення, оскільки він видаляє частинки, що знаходяться в повітрі, перш ніж вони досягнуть нижніх дихальних шляхів.

Дослідження показують, що коли вірус або бактерія потрапляє в ніс, це сигналізує клітинам, що вистилають ніс, реплікуватися в приманні позаклітинні везикули або EVS. Як приманки, віруси прилипають до них замість того, щоб прикріплюватися до клітин.

Ознаки сухості в носі

Хворобливість, подразнення або закладеність

Густий або сухий жовтий слиз

Змінений нюх

Лущення шкіри, струпи або кірки в ніздрях або носовій порожнині

Сверблячка або печіння

Носова кровотеча

Кров'янисті виділення в носі

Експерти сходяться на думці, що обмеження перебування на сухому повітрі є найкращим способом підтримувати максимальну продуктивність носових ходів. За словами Браун, "забезпечення належної ідеальної вологості у вашому внутрішньому житловому просторі дійсно є ключем до постійного, довгострокового полегшення".