Как защитить организм в период вирусов и простуд: главные советы

Как защитить организм от вирусов?

Прежде всего вы должны избегать близких контактов с больным человеком, то есть выдерживать безопасную дистанцию.

"Это такие простые действия, эффективные при большинстве инфекционных заболеваний", - рассказала врач.

"Очень эффективное мытье рук (не менее 20 секунд), особенно важно - не касаться лица грязными руками, и мыть руки перед едой и после контакта с грязными поверхностями или с больным", - добавила она.

Чаще всего возбудители инфекции попадают в организм из-за грязных рук. Если нет возможности вымыть руки, используйте дезинфицирующие средства.

"Если дома больной - маска поможет защититься, также необходимо периодически протирать поверхности и проветривать помещение", - советует эксперт.

Повысить защитные возможности организма возможно, если придерживаться здорового образа жизни:

не курить (курение повышает риск инфекций),

полноценно сбалансированно питаться (дефицитные состояния, например железодефицит, также повышают риск инфекций)

Достаточный уровень физической активности способствует повышению иммунитета и снижает риск возможных постинфекционных осложнений.

По словам Соломко, вакцинация - лучший способ предотвратить определенные заболевания, или уменьшить вероятность тяжелых форм.

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