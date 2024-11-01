Как защитить организм в период вирусов и простуд: главные советы

В Украине в октябре начался сезон острых респираторных заболеваний, среди которых лидируют коронавирус и грипп. Врачи отмечают, что в это время нужно быть осторожными и выполнять простые профилактические действия.
Как обезопасить себя во время вирусов и простуд - рассказала преподаватель кафедры внутренней медицины, врач кардиолог, терапевт высшей категории Елена Соломко.
Прежде всего вы должны избегать близких контактов с больным человеком, то есть выдерживать безопасную дистанцию.
"Это такие простые действия, эффективные при большинстве инфекционных заболеваний", - рассказала врач.
"Очень эффективное мытье рук (не менее 20 секунд), особенно важно - не касаться лица грязными руками, и мыть руки перед едой и после контакта с грязными поверхностями или с больным", - добавила она.
Чаще всего возбудители инфекции попадают в организм из-за грязных рук. Если нет возможности вымыть руки, используйте дезинфицирующие средства.
"Если дома больной - маска поможет защититься, также необходимо периодически протирать поверхности и проветривать помещение", - советует эксперт.
Повысить защитные возможности организма возможно, если придерживаться здорового образа жизни:
По словам Соломко, вакцинация - лучший способ предотвратить определенные заболевания, или уменьшить вероятность тяжелых форм.
Кстати, в Киеве растет уровень заболеваемости гриппом среди школьников.
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