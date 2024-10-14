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У Києві зростає рівень захворюваності на грип серед школярів: чи перевищено епідпоріг

Понеділок 14 жовтня 2024 16:15
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У Києві зростає рівень захворюваності на грип серед школярів: чи перевищено епідпоріг Фото: лікар та дитина (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ, грип та навіть COVID-19 серед дітей шкільного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

За даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, за 41-й тиждень 2024 року у столиці було зареєстровано 10 657 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, включаючи COVID-19.

Попри зростання захворюваності на 11,6% порівняно з попереднім тижнем, повідомляється, що рівень все ще залишається нижчим за епідемічний поріг у 2,2 рази.

Особливо значний приріст спостерігається серед дітей: зареєстровано 6 880 випадків захворювання, що на 10,5% більше порівняно з попереднім тижнем.

Зазначається, що захворюваність серед школярів зросла на 16%. Виявлено 3 850 випадків.

Серед дорослого населення також зросли показники захворюваності на 13,7% (3 777 проти 3 323 випадків).

Кількість госпіталізованих також збільшилась. За тиждень до лікарень потрапили 154 особи, серед них 117 дітей.

Повідомляється, що COVID-19 діагностували у 162 осіб, з яких 15 - діти до 17 років. Також відомо, що 27 пацієнтів госпіталізовано, включаючи 8 дітей. Троє дорослих наразі перебувають у реанімації.

Хоча летальних випадків від ускладнень COVID-19 та грипу цього тижня не зареєстровано, лікарі нагадують про важливість вакцинації як найнадійнішого захисту від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Раніше ми розповідали про те, що вчені повідомили про нові ризики для людей, які перенесли COVID-19. Вони зберігаються щонайменше три роки з періоду зараження.

Також РБК-Україна ділилося порадами, як не захворіти на новий штам COVID-19.

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