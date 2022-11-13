ua ru
Нд, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як захистити низ штанів від брудних калюж: це геніально і просто!

Новость на русском →
Неділя 13 листопада 2022 09:47
Як захистити низ штанів від брудних калюж: це геніально і просто! Фото: Як захистити штани від калюж восени (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Коли за вікном осінь і дощова негода, за нею краще спостерігати з вікна. Але якщо доводиться таки вибиратися, бруду на штанинах чи колготах не уникнути. Тільки уявіть собі, як неприглядно виглядають світлі штани, заляпані позаду бризками з калюж... Але вихід є, і він дуже простий.

Як захистити свій одяг від брудних калюж - читайте нижче в матеріалі Styler.

Для цього нам знадобиться магазинний засіб, призначений для взуття, і трохи зачекати.

Проста інструкція, як зробити штани невразливими до найбрудніших калюж:

  • Візьміть вологовідштовхуючий засіб для взуття (такий продається в балонах у вигляді спрею).
  • Нанесіть на чисті сухі штани в ті зони, які потенційно можуть бути заляпані брудом.
  • Покладіть чи повісьте штани просушитися протягом 15-20 хвилин.

Вуаля! Ваш одяг тепер не вбиратиме бруд з калюж, він просто його відштовхуватиме. Якщо краплі потраплятимуть, їх можна буде легко обтрусити.

Дивіться нижче, як реагує просочена засобом частина тканини і непросочена. Там, де засіб, волога не має шансів проникнути.

Як захистити низ штанів від брудних калюж: це геніально і просто!

Раніше ми писали, як захистити взуття від промокання та бруду. Це до геніального простий спосіб.

Також повідомлялося, як зробити будь-яке взуття неслизьким. Прості лайфхаки.

Крім того читайте, як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки