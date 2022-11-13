Как защитить низ брюк от грязных луж: это гениально и просто!

Когда за окном осень и дождливое ненастье, за ним лучше наблюдать из окна. Но если приходится выбираться, грязи на штанинах или колготах не избежать. Только представьте себе, как неприглядно выглядят светлые штаны, заляпанные сзади брызгами из луж... Но выход есть, и он очень прост.

Как защитить свою одежду от грязных луж – читайте ниже в материале Styler.

Для этого нам понадобится магазинное средство, предназначенное для обуви, и немного подождать.

Простая инструкция, как сделать штаны неуязвимыми к грязным лужам:

Возьмите влагоотталкивающее средство для обуви (такое продается в баллонах в виде спрея).

Нанесите на чистые сухие штаны в те зоны, которые могут быть заляпаны грязью.

Положите или повесьте штаны просушиться в течение 15-20 минут.

Вуаля! Ваша одежда теперь не будет впитывать грязь из луж, она будет просто отталкивать ее. Если капли будут попадать, их можно будет легко отряхнуть.

Смотрите ниже, как реагирует пропитанная средством часть ткани и непропитанная. Там, где средство, у влаги нет шансов проникнуть.