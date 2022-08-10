Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

Некоторые кроссовки можно легко постирать в стиральной машине, но надо помнить о ряде правил и нюансов, чтобы не испортить обувь.

Какие кроссовки можно, а какие не стоит стирать, как это сделать правильно - читайте в нашем материале Styler далее.

Какие кроссовки можно стирать

Они должны быть изготовлены из ткани. Из материалов неконтрастных цветов, чтобы они не полиняли и не смешались. Подошва должна быть прошитой, а не только проклеенной.

Как стирать кроссовки правильно

Отчистите подошву от сильного грязи, камней, травы и т. д.

Положите кроссовки в барабан стиральной машины. Шнурки при этом вынимать не нужно!

Обязательно положите в машину "компанию" к кроссовкам - полотенце или небольшой плед.

Налейте в отсек для моющих средств именно жидкое средство - такое лучше вымывается во время стирки.

Выставьте режим не более 30 минут и температуру 30 градусов. Отжим отключать не надо, установите 800 оборотов.

После того как цикл стирки закончится, выключите машину и высушите кроссовки не на прямом солнце.

Какие кроссовки нельзя стирать в машинке: