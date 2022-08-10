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Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

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Среда 10 августа 2022 10:48
Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция Фото: Как постирать кроссовки в стиральной машинке (unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые кроссовки можно легко постирать в стиральной машине, но надо помнить о ряде правил и нюансов, чтобы не испортить обувь.

Какие кроссовки можно, а какие не стоит стирать, как это сделать правильно - читайте в нашем материале Styler далее.

Какие кроссовки можно стирать

Они должны быть изготовлены из ткани. Из материалов неконтрастных цветов, чтобы они не полиняли и не смешались. Подошва должна быть прошитой, а не только проклеенной.

Как стирать кроссовки правильно

Отчистите подошву от сильного грязи, камней, травы и т. д.

Положите кроссовки в барабан стиральной машины. Шнурки при этом вынимать не нужно!

Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

Обязательно положите в машину "компанию" к кроссовкам - полотенце или небольшой плед.

Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

Налейте в отсек для моющих средств именно жидкое средство - такое лучше вымывается во время стирки.

Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

Выставьте режим не более 30 минут и температуру 30 градусов. Отжим отключать не надо, установите 800 оборотов.

После того как цикл стирки закончится, выключите машину и высушите кроссовки не на прямом солнце.

Как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились: инструкция

Какие кроссовки нельзя стирать в машинке:

  • Кроссовки из кожи, замши, велюра и нубука испортятся после машинной стирки
  • Если кроссовки сделаны из нескольких видов ткани или из нескольких цветов, в процессе стирки они могут полинять.
  • Обувь с мелким декором типа пайеток, стразов, меховых вставок и пуговиц лучше постирать вручную. Они вряд ли выдержат даже самую деликатную стирку.
  • Если ваши кроссовки проклеены, а не прошиты, советуем избегать машинной стирки. Клей неустойчив к воздействию воды, и в процессе полоскания обувь может расклеиться.

Ранее мы писали, как полиэтиленовый пакет в стиральной машине может помочь.

Также сообщалось, почему надо класть лавровый листок в стиральную машину.

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