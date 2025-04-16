Як з'їсти денну норму овочів у салаті: 10 рецептів корисних весняних соусів

Чімічуррі

Соус чімічуррі - це класичний аргентинський соус, який чудово підходить до м’яса і овочів. Він має яскравий, свіжий і трохи пікантний смак.

Інгредієнти:

1 пучок свіжої петрушки (близько 1 чашки подрібненої)

4-5 зубчиків часнику

2 ст. л. червоного винного оцту (можна замінити яблучним)

1 ч. л. сушеного орегано (або 1 ст. л. свіжого)

1/2 ч. л. меленого червоного перцю (пластівців чилі)

1/2 ч. л. солі (або за смаком)

1/4 ч. л. меленого чорного перцю

1/2 чашки (120 мл) оливкової олії (extra virgin)

Подрібніть петрушку й часник (можна вручну або в блендері, але не до стану пюре - краще, щоб структура залишалась. Додайте оцет, орегано, чилі, сіль, перець і все добре перемішай.

Додайте оливкову олію і знову перемішай до однорідності. Дайте соусу настоятися хоча б 20-30 хвилин при кімнатній температурі, щоб смаки з’єдналися. Можна зберігати в холодильнику до тижня.

Чімічуррі (фото: bonappetit.com)

Песто з базиліка

Песто з базиліку - класичний італійський соус, що ідеально підходить до пасти, салатів, сендвічів, риби, м’яса або просто на хліб.

Інгредієнти:

2 чашки свіжого листя базиліка (щільно утрамбовані)

2-3 зубчики часнику

1/2 чашки тертого сиру Пармезан

1/3 чашки кедрових горішків (можна замінити волоськими або мигдалем)

1/2 чашки оливкової олії (extra virgin)

cіль - за смаком

чорний перець - за бажанням

1-2 ч. л. соку лимона

У блендері або кухонному комбайні подрібніть горіхи та часник до дрібної крихти. Додайте базилік, сир, сіль, трохи лимонного соку, продовжуйте подрібнювати.

Повільно додавайте оливкову олію, поки соус не стане однорідним і кремовим.

Песто з базиліку (фото: bonappetit.com)

Місо песто

Соус місо песто - це смачне поєднання японської та італійської кухонь. Чудово підходить до локшини, , салатів, овочів, риби або навіть як намазка.

Інгредієнти:

1 чашка свіжого базиліку

1-2 ч. л. білої або світлої місо-пасти

1-2 зубчики часнику

2-3 ст. л. кедрових горішків або кеш’ю (можна замінити іншими горіхами)

2-3 ст. л. тертого пармезану (за бажанням)

оливкова олія

1 ч. л. лимонного соку

чорний перець - за смаком

У блендері або комбайні змішайте базилік, горішки, часник, місо та сир. Збивайте поступово, додаючи олію, поки консистенція не стане однорідною, як у класичного песто.

Додайте трохи лимонного соку й перцю - і ще раз перемішайте.

Локшина з соусом місо песто (фото: bonappetit.com)

Зелена сальса

Зелена сальса - це освіжаючий, кислувато-пряний мексиканський соус, зазвичай на основі томатильйо.

Інгредієнти:

5-6 томатильйо (можна замінити зеленими помідорами)

1-2 перці халапеньйо

1 зубчик часнику

1/2-1/4 чашки свіжої кінзи

2-3 ст. л. соку лайма (можна замінити лимонним)

цибуля

сіль - за смаком

трохи води - для консистенції

Обсмажте томатильйо й перці на сухій сковороді або запечіть в духовці (10-15 хвилин), поки не з’явиться легка засмажена шкірочка. Дайте їм трохи охолонути, потім покладіть в блендер. Додайте часник, кінзу, цибулю, сік лайма, сіль і трохи води.

Все збийте до бажаної текстури.

Зелена сальса (фото: bonappetit.com)

Чермула

Соус чермула - це традиційний північноафриканський соус/маринад, що чудово підходить до риби, морепродуктів, м’яса або овочів.

Інгредієнти:

1 пучок свіжої петрушки

1 пучок свіжої кінзи

3-4 зубчики часнику

1 ч. л. меленого кмину

1 ч. л. меленого коріандру

1/2 ч. л. паприки (копчена або солодка)

1/2 ч. л. меленого чилі або каєнського перцю

2-3 ст. л. лимонного соку (або оцту)

сіль і чорний перець - за смаком

Подрібніть петрушку, кінзу та часник (можна вручну або в блендері). Додайте спеції, лимонний сік і олію. Перемішайте або збийте усе в блендері до бажаної консистенції (груба або більш пюреподібна).

Соус чермула (фото: bonappetit.com)

Лимонно-трав'янистий соус із тофу

Лимонно-травʼянистий соус із тофу - це ніжний, кремовий, веганський соус з освіжаючою кислинкою й ароматом зелені. Ідеальний для заправки салатів.

Інгредієнти:

200 г тофу

2-3 ст. л. лимонного соку (за смаком)

1 ч. л. цедри лимона

1 зубчик часнику

1 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. солі

2-3 ст. л. води або рослинного молока

жменя свіжої зелені: петрушка, базилік, зелена цибуля, кріп

Покладіть всі інгредієнти в блендер та збийте до гладкої, кремової консистенції. Додайте води або соку лимона для регулювання густоти.

Скуштуйте, при потребі додай солі, лимону або трав.

Лимонно-трав'янистий соус із тофу (instagram.com/bwashbu)

Часниково-цибулевий соус у грецькому стилі

Соус ідеально підходить до м’яса, овочів, піти чи навіть як намазка.

Інгредієнти:

1 середня цибуля

3-4 зубчики часнику

1 склянка грецького йогурту

1-2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. лимонного соку або білого винного оцту

1/2 ч. л. сушеного орегано

сіль і чорний перець

Обсмажте цибулю на оливковій олії до м’якості й карамелізації. За 1–2 хвилини до кінця додай подрібнений часник, щоб не згорів, але дав аромат.

Змішайте у мисці йогурт, лимонний сік, обсмажену цибулю з часником, сіль, перець і зелень (за бажанням).

Поставте у холодильник мінімум на 15-20 хвилин - тоді смаки розкриються краще.

Часниково-цибулевий соус в грецькому стилі (фото: Freepik)

Буряковий соус із козячим сиром

Це яскравий, кремовий, злегка солодкувато-солоний соус, який чудово пасує до грінок, салатів, запечених овочів та пасти.

Інгредієнти:

1 середній буряк (запечений або відварений)

100 г козячого сиру

1-2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

1 маленький зубчик часнику

сіль і перець

Запечіть буряк (в фользі, при 200°C 40–50 хв) або відваріть до м’якості. Потім наріжте його і поклади в блендер разом із козячим сиром, олією, лимонним соком, часником, сіллю й перцем.

Збийте до однорідної кремової текстури. За потреби додайте ще трохи олії або ложку води, щоб отримати бажану консистенцію.

Буряковий соус із козячим сиром (фото: instagram/mesa_sana)

Зелений чатні

Це свіжий, яскравий, трохи пряний соус, який чудово пасує до індійських страв або навіть як заправка до салатів.

Інгредієнти:

1 пучок свіжої кінзи (з гілочками)

1 пучок м’яти (листя)

2-3 стебла зеленої цибулі

1 зелений чилі

1-2 ст. л. лимонного або лаймового соку

1/2 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі (або за смаком)

1-2 ст. л. води (за потреби - для консистенції)

Усі інгредієнти складіть в блендер або кухонний комбайн та збивайте до однорідної консистенції. Додайте води, якщо треба, щоб соус не був надто густим.

Перелийте у баночку й зберігайте у холодильнику до 3-4 днів.

Зелений чатні (фото: bonappetit.com)

Соус з м'ятою та імбирним песто

Це буде свіжий, злегка пряний, ароматний соус, який чудово підійде до овочів, м’яса, риби, локшини або як заправка до салатів.

Інгредієнти:

1 чашка свіжого листя м’яти (без стебел)

1/2 чашки петрушки або кінзи

2-3 см свіжого імбиру (очищеного і нарізаного)

1 зубчик часнику (за бажанням)

1/4 чашки будь-яких горіхів (мигдаль, кеш’ю, волоські або кедрові)

1/4 чашки тертого пармезану

сік половини лимона або лайма

оливкова олія

сіль та чорний перець

У блендер покладіть м’яту, імбир, горіхи, часник, лимонний сік, сир та почніть все збивати, поступово додаючи олію. Якщо соус виходить дуже густий - додайте трохи води.

За бажанням - дайте настоятись у холодильнику 15-20 хвилин для насиченішого смаку.

Соус з м'ятою та імбирним песто (фото: bonappetit.com)