Як з'їсти денну норму овочів у салаті: 10 рецептів корисних весняних соусів

Звичний салат може перетворитися на повноцінну овочеву страву, якщо додати правильний соус. Він не лише додасть смаку, а й наситить організм корисними вітамінами.
РБК-Україна (проект Styler) зібрали 19 простих і свіжих рецептів, які не тільки урізноманітнять раціон, а й допоможуть без зусиль з'їсти денну норму овочів.
Соус чімічуррі - це класичний аргентинський соус, який чудово підходить до м’яса і овочів. Він має яскравий, свіжий і трохи пікантний смак.
Інгредієнти:
Подрібніть петрушку й часник (можна вручну або в блендері, але не до стану пюре - краще, щоб структура залишалась. Додайте оцет, орегано, чилі, сіль, перець і все добре перемішай.
Додайте оливкову олію і знову перемішай до однорідності. Дайте соусу настоятися хоча б 20-30 хвилин при кімнатній температурі, щоб смаки з’єдналися. Можна зберігати в холодильнику до тижня.
Песто з базиліку - класичний італійський соус, що ідеально підходить до пасти, салатів, сендвічів, риби, м’яса або просто на хліб.
Інгредієнти:
У блендері або кухонному комбайні подрібніть горіхи та часник до дрібної крихти. Додайте базилік, сир, сіль, трохи лимонного соку, продовжуйте подрібнювати.
Повільно додавайте оливкову олію, поки соус не стане однорідним і кремовим.
Песто з базиліку (фото: bonappetit.com)
Соус місо песто - це смачне поєднання японської та італійської кухонь. Чудово підходить до локшини, , салатів, овочів, риби або навіть як намазка.
Інгредієнти:
У блендері або комбайні змішайте базилік, горішки, часник, місо та сир. Збивайте поступово, додаючи олію, поки консистенція не стане однорідною, як у класичного песто.
Додайте трохи лимонного соку й перцю - і ще раз перемішайте.
Зелена сальса - це освіжаючий, кислувато-пряний мексиканський соус, зазвичай на основі томатильйо.
Інгредієнти:
Обсмажте томатильйо й перці на сухій сковороді або запечіть в духовці (10-15 хвилин), поки не з’явиться легка засмажена шкірочка. Дайте їм трохи охолонути, потім покладіть в блендер. Додайте часник, кінзу, цибулю, сік лайма, сіль і трохи води.
Все збийте до бажаної текстури.
Соус чермула - це традиційний північноафриканський соус/маринад, що чудово підходить до риби, морепродуктів, м’яса або овочів.
Інгредієнти:
Подрібніть петрушку, кінзу та часник (можна вручну або в блендері). Додайте спеції, лимонний сік і олію. Перемішайте або збийте усе в блендері до бажаної консистенції (груба або більш пюреподібна).
Лимонно-травʼянистий соус із тофу - це ніжний, кремовий, веганський соус з освіжаючою кислинкою й ароматом зелені. Ідеальний для заправки салатів.
Інгредієнти:
Покладіть всі інгредієнти в блендер та збийте до гладкої, кремової консистенції. Додайте води або соку лимона для регулювання густоти.
Скуштуйте, при потребі додай солі, лимону або трав.
Соус ідеально підходить до м’яса, овочів, піти чи навіть як намазка.
Інгредієнти:
Обсмажте цибулю на оливковій олії до м’якості й карамелізації. За 1–2 хвилини до кінця додай подрібнений часник, щоб не згорів, але дав аромат.
Змішайте у мисці йогурт, лимонний сік, обсмажену цибулю з часником, сіль, перець і зелень (за бажанням).
Поставте у холодильник мінімум на 15-20 хвилин - тоді смаки розкриються краще.
Це яскравий, кремовий, злегка солодкувато-солоний соус, який чудово пасує до грінок, салатів, запечених овочів та пасти.
Інгредієнти:
Запечіть буряк (в фользі, при 200°C 40–50 хв) або відваріть до м’якості. Потім наріжте його і поклади в блендер разом із козячим сиром, олією, лимонним соком, часником, сіллю й перцем.
Збийте до однорідної кремової текстури. За потреби додайте ще трохи олії або ложку води, щоб отримати бажану консистенцію.
Це свіжий, яскравий, трохи пряний соус, який чудово пасує до індійських страв або навіть як заправка до салатів.
Інгредієнти:
Усі інгредієнти складіть в блендер або кухонний комбайн та збивайте до однорідної консистенції. Додайте води, якщо треба, щоб соус не був надто густим.
Перелийте у баночку й зберігайте у холодильнику до 3-4 днів.
Це буде свіжий, злегка пряний, ароматний соус, який чудово підійде до овочів, м’яса, риби, локшини або як заправка до салатів.
Інгредієнти:
У блендер покладіть м’яту, імбир, горіхи, часник, лимонний сік, сир та почніть все збивати, поступово додаючи олію. Якщо соус виходить дуже густий - додайте трохи води.
За бажанням - дайте настоятись у холодильнику 15-20 хвилин для насиченішого смаку.
Соус з м'ятою та імбирним песто (фото: bonappetit.com)
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