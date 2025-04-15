Смачно і корисно: 8 страв, які варто приготувати на Великдень
Великдень - це не лише час родинних зустрічей, а й щедрого застілля. Та святкове меню може бути не тільки смачним, а й корисним для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та нутриціолога Людмили Паламарчук.
Корисні страви на Великодній стіл
Салат з нутом
Відваріть нут або купіть консервований. Можна замінити на червону квасолю за бажанням.
Наріжте огірок, помідори чері, червону цибулю, оливки. Далі у великій мисці змішайте овочі і нут. Все заправте оливковою олією, лимонним соком, додайте трави, сіль і перець до свого смаку.
Салат з нутом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Овочевий салат з фенхелем та креветками
Фенхель наріжте дуже тонко, додайте стиглий авокадо, нарізаний кубиками і салат айсберг. Заправте оливковою олією і лимонним соком, посоліть і поперчіть до свого смаку, додайте дрібку насіння фенхелю і добре вимішайте.
Зверху на салат викладіть креветки, швидко підсмажені на маслі ГХІ із сушеним часником.
Брускета з в'яленими помідорами і базиліком
Щоб приготувати, на скибочки підсушеного у тостері чи на пательні цільнозернового хліба намажте сирний крем.
На кожну брускету викладіть базилік і вʼялений помідор.
Брускети з в'яленими помідорами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Шпинатні млинці з крем-сиром і лососем
Шпинат подрібніть і злегка обсмажте на маслі ГХІ. Далі для тіста змішайте яйця, молоко, борошно, сіль, перець і шпинат. Млинці обсмажте з обох сторін.
Крем-сир намажте на кожен млинець, зверху викладіть лосось і скрутіть.
Шпинатні млинці з лососем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Картопля з кручениками
Телятину наріжте на шматочки, відбийте молоточком, начиніть овочами і скрутіть у рулет. Обсмажте на олії з усіх боків по кілька хвилин і потім складіть у каструлю, додайте води, спецій і потушкуйте до готовності.
Картопля з кручениками (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Лосось з запеченими овочами, грибами і песто
Спочатку потрібно лосось запекти в духовці при 180°C. Далі овочі та гриби наріжте і запечіть зі спеціями. Можна брати заморожені овочі.
За бажанням ще можна додати броколі, але її ще потрібно відварити 3-4 хвилини у киплячій воді і тоді промити у холодній. Так збережеться колір і текстура.
Лосось з запеченими овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Сирна тарілка
Знадобляться горіхи (мигдаль, волоські), тверді сири (пармезан, брі). Також варто додати виноград (червоний або білий).
Сирна нарізка (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Фрукти
Не забувайте про фруктову тарілку, адже такі продукти містять найбільше користі для організму. Можете обрати будь-які фрукти, які вам найбільше подобаються.
Приклад фруктової нарізки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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