Що їдять малайзійці, щоб бути завжди в формі: ви здивуєтесь, наскільки все просто

Малайзійці тримають себе у формі завдяки простому, але ефективному правилу харчування, яке поєднує традиційні страви з сучасними принципами здорового харчування. Їхній підхід до їжі став не лише частиною культури, а й секретом гарної фізичної форми.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що кладуть малайзійці у свою тарілку для підтримання гарної форми тіла.

Що таке малайзійська здорова тарілка

Малайзійська здорова тарілка (MHP) - це посібник з одноразового прийому їжі, розроблений Міністерством охорони здоров’я Малайзії.

Він перетворює дієтичні рекомендації з харчової піраміди на щоденні страви, показуючи пропорції кожної групи продуктів, які слід споживати під час одного прийому їжі.

Варто дотримуватись такого принципу: уявіть свою тарілку, розділену на три частини, половину наповніть овочами та фруктами, одну чверть вуглеводами, а решту - білком.

Малайзійська здорова тарілка (фото: Ministry of Health Malaysia)

Овочі та фрукти

Це повинні бути яскраві кольори овочів і фруктів, вони повинні складати половину тарілки, займаючи центральне місце.

Це ґрунтується на численних перевагах овочів і фруктів для здоров’я. Все тому, що такі продукти наповнені вітамінами, антиоксидантами, мінералами та клітковиною, які відіграють життєво важливу роль у підтримці загального стану.

Наприклад, вони можуть підвищити імунітет, допомогти травленню, зменшити ризик ожиріння та мінімізувати ризик хронічних захворювань, включаючи діабет, хвороби серця та деякі види раку.

Червоні овочі та фрукти, такі як червоний перець і кавун, є хорошими джерелами елагової кислоти та лікопіну (антиоксидант), які можуть знизити ризик раку.

Особливою популярністю серед малайзійців при схудненні користуються папая. Це продукт з низьким вмістом калорій і високим вмістом клітковини сприяє травленню завдяки своєму ферменту папаїну. Шматочок папайї після їжі може допомогти вам відчути задоволення, одночасно підтримуючи природні процеси спалювання жиру в організмі.

З іншого боку, листові овочі, такі як гірчиця салатна та шпинат, багаті вітаміном К, який корисний для здоров’я кісток. Сині або фіолетові варіанти, такі як чорниця та баклажани, наповнені антоціанами, потужними антиоксидантами, корисними для здоров’я мозку та хвороб серця.

Вуглеводи

Вуглеводи повинні займати одну чверть тарілки, оскільки вони можуть розщеплюватися на глюкозу і стати основним джерелом енергії .

Окрім підживлення фізичної активності та належної роботи органів, вуглеводи життєво важливі для контролю рівня цукру в крові та метаболізму інсуліну, холестерину та жирів.

Такі продукти, як хліб на заквасці, овес, коричневий рис, цільнозернове печиво та крохмалисті овочі - картопля та батат, є чудовим вибором для включення складних вуглеводів у раціон.

Білок

Щоб ваш організм використовував білки, вони повинні бути метаболізовані до найпростішої форми - амінокислот. О рганізм використовує амінокислоти для побудови та відновлення таких тканин, як м’язи, кістки, шкіра та волосся.

Амінокислоти також використовуються для виробництва ферментів, гормонів і антитіл, які мають вирішальне значення для загального здоров’я та благополуччя.

Білки тваринного походження є повноцінним джерелом білка, що містить усі незамінні амінокислоти, які можна отримати лише з їжею. Курятина, риба, яйця та молочні продукти є одними з джерел білка.

Однак деякі тваринні білки, такі як оброблене м’ясо та червоне м’ясо, можуть містити багато насичених жирів і холестерину. При надмірному споживанні це може підвищити ризик таких проблем зі здоров’ям, як гіпертонія та інсульт.

Квасоля, бобові, соєві продукти (тофу, темпе, едамаме), цільні зерна, насіння та горіхи є джерелами їжі, багатими на рослинні білки.

Частий інгредієнт малайської кухні

Белакан часто є важливим інгредієнтом малайської кухні. При його використанні бажано уникати додавання додаткової солі до страви. Белакан досить солоний сам по собі, і його найкраще використовувати як замінник солі.