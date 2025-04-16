Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов

Чимичурри

Соус чимичурри - это классический аргентинский соус, который прекрасно подходит к мясу и овощам. Он имеет яркий, свежий и немного пикантный вкус.

Ингредиенты:

1 пучок свежей петрушки (около 1 чашки измельченной)

4-5 зубчиков чеснока

2 ст. л. красного винного уксуса (можно заменить яблочным)

1 ч. л. сушеного орегано (или 1 ст. л. свежего)

1/2 ч. л. молотого красного перца (хлопьев чили)

1/2 ч. л. соли (или по вкусу)

1/4 ч. л. молотого черного перца

1/2 чашки (120 мл) оливкового масла (extra virgin)

Измельчите петрушку и чеснок (можно вручную или в блендере, но не до состояния пюре - лучше, чтобы структура оставалась. Добавьте уксус, орегано, чили, соль, перец и все хорошо перемешай.

Добавьте оливковое масло и снова перемешай до однородности. Дайте соусу настояться хотя бы 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Можно хранить в холодильнике до недели.

Чимичурри (фото: bonappetit.com)

Песто из базилика

Песто из базилика - классический итальянский соус, идеально подходящий к пасте, салатам, сэндвичам, рыбе, мясу или просто на хлеб.

Ингредиенты:

2 чашки свежих листьев базилика (плотно утрамбованные)

2-3 зубчика чеснока

1/2 чашки тертого сыра Пармезан

1/3 чашки кедровых орешков (можно заменить грецкими или миндалем)

1/2 чашки оливкового масла (extra virgin)

соль - по вкусу

черный перец - по желанию

1-2 ч. л. сока лимона

В блендере или кухонном комбайне измельчите орехи и чеснок до мелкой крошки. Добавьте базилик, сыр, соль, немного лимонного сока, продолжайте измельчать.

Медленно добавляйте оливковое масло, пока соус не станет однородным и кремовым.

Песто из базилика (фото: bonappetit.com)

Мисо песто

Соус мисо песто - это вкусное сочетание японской и итальянской кухонь. Отлично подходит к лапше, салатам, овощам, рыбе или даже как намазка.

Ингредиенты:

1 чашка свежего базилика

1-2 ч. л. белой или светлой мисо-пасты

1-2 зубчика чеснока

2-3 ст. л. кедровых орешков или кешью (можно заменить другими орехами)

2-3 ст. л. тертого пармезана (по желанию)

оливковое масло

1 ч. л. лимонного сока

черный перец - по вкусу

В блендере или комбайне смешайте базилик, орешки, чеснок, мисо и сыр. Взбивайте постепенно, добавляя масло, пока консистенция не станет однородной, как у классического песто.

Добавьте немного лимонного сока и перца - и еще раз перемешайте.

Лапша с соусом мисо песто (фото: bonappetit.com)

Зеленая сальса

Зеленая сальса - это освежающий, кисловато-пряный мексиканский соус, обычно на основе томатильо.

Ингредиенты:

5-6 томатильо (можно заменить зелеными помидорами)

1-2 перца халапеньо

1 зубчик чеснока

1/2-1/4 чашки свежей кинзы

2-3 ст. л. сока лайма (можно заменить лимонным)

лук

соль - по вкусу

немного воды - для консистенции

Обжарьте томатильо и перцы на сухой сковороде или запеките в духовке (10-15 минут), пока не появится легкая зажаренная корочка. Дайте им немного остыть, затем положите в блендер. Добавьте чеснок, кинзу, лук, сок лайма, соль и немного воды.

Все взбейте до желаемой текстуры.

Зеленая сальса (фото: bonappetit.com)

Чермула

Соус чермула - это традиционный североафриканский соус/маринад, прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам, мясу или овощам.

Ингредиенты:

1 пучок свежей петрушки

1 пучок свежей кинзы

3-4 зубчика чеснока

1 ч. л. молотого тмина

1 ч. л. молотого кориандра

1/2 ч. л. паприки (копченая или сладкая)

1/2 ч. л. молотого чили или кайенского перца

2-3 ст. л. лимонного сока (или уксуса)

соль и черный перец - по вкусу

Измельчите петрушку, кинзу и чеснок (можно вручную или в блендере). Добавьте специи, лимонный сок и масло. Перемешайте или взбейте все в блендере до желаемой консистенции (грубая или более пюреобразная).

Соус чермула (фото: bonappetit.com)

Лимонно-травянистый соус из тофу

Лимонно-травянистый соус из тофу - это нежный, кремовый, веганский соус с освежающей кислинкой и ароматом зелени. Идеален для заправки салатов.

Ингредиенты:

200 г тофу

2-3 ст. л. лимонного сока (по вкусу)

1 ч. л. цедры лимона

1 зубчик чеснока

1 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. соли

2-3 ст. л. воды или растительного молока

горсть свежей зелени: петрушка, базилик, зеленый лук, укроп

Положите все ингредиенты в блендер и взбейте до гладкой, кремовой консистенции. Добавьте воды или сока лимона для регулирования густоты.

Попробуйте, при необходимости добавьте соли, лимона или трав.

Лимонно-травянистый соус из тофу (instagram.com/bwashbu)

Чесночно-луковый соус в греческом стиле

Соус идеально подходит к мясу, овощам, питы или даже как намазка.

Ингредиенты:

1 средний лук

3-4 зубчика чеснока

1 стакан греческого йогурта

1-2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. лимонного сока или белого винного уксуса

1/2 ч. л. сушеного орегано

соль и черный перец

Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости и карамелизации. За 1-2 минуты до конца добавь измельченный чеснок, чтобы не сгорел, но дал аромат.

Смешайте в миске йогурт, лимонный сок, обжаренный лук с чесноком, соль, перец и зелень (по желанию).

Поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут - тогда вкусы раскроются лучше.

Чесночно-луковый соус в греческом стиле (фото: Freepik)

Свекольный соус со свекольным сыром с козьим сыром

Это яркий, кремовый, слегка сладковато-соленый соус, который прекрасно подходит к гренкам, салатам, запеченным овощам и пасте.

Ингредиенты:

1 средняя свекла (запеченная или отваренная)

100 г козьего сыра

1-2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

1 маленький зубчик чеснока

соль и перец

Запеките свеклу (в фольге, при 200°C 40-50 мин) или отварите до мягкости. Затем нарежьте ее и положи в блендер вместе с козьим сыром, маслом, лимонным соком, чесноком, солью и перцем.

Взбейте до однородной кремовой текстуры. При необходимости добавьте еще немного масла или ложку воды, чтобы получить желаемую консистенцию.

Свекольный соус с козьим сыром (фото: instagram/mesa_sana)

Зеленый чатни

Это свежий, яркий, немного пряный соус, который прекрасно подходит к индийским блюдам или даже как заправка к салатам.

Ингредиенты:

1 пучок свежей кинзы (с веточками)

1 пучок мяты (листья)

2-3 стебля зеленого лука

1 зеленый чили

1-2 ст. л. лимонного или лаймового сока

1/2 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли (или по вкусу)

1-2 ст. л. воды (при необходимости - для консистенции)

Все ингредиенты сложите в блендер или кухонный комбайн и взбивайте до однородной консистенции. Добавьте воды, если нужно, чтобы соус не был слишком густым.

Перелейте в баночку и храните в холодильнике до 3-4 дней.

Зеленый чатни (фото: bonappetit.com)

Соус с мятой и имбирным песто

Это будет свежий, слегка пряный, ароматный соус, который прекрасно подойдет к овощам, мясу, рыбе, лапше или как заправка к салатам.

Ингредиенты:

1 чашка свежих листьев мяты (без стеблей)

1/2 чашки петрушки или кинзы

2-3 см свежего имбиря (очищенного и нарезанного)

1 зубчик чеснока (по желанию)

1/4 чашки любых орехов (миндаль, кешью, грецкие или кедровые)

1/4 чашки тертого пармезана

сок половины лимона или лайма

оливковое масло

соль и черный перец

В блендер положите мяту, имбирь, орехи, чеснок, лимонный сок, сыр и начните все взбивать, постепенно добавляя масло. Если соус получается очень густой - добавьте немного воды.

По желанию - дайте настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.

Соус с мятой и имбирным песто (фото: bonappetit.com)