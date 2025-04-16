Как съесть дневную норму овощей в салате: 10 рецептов полезных весенних соусов

Привычный салат может превратиться в полноценное овощное блюдо, если добавить правильный соус. Он не только придаст вкусу, но и насытит организм полезными витаминами.
РБК-Украина (проект Styler) собрали 19 простых и свежих рецептов, которые не только разнообразят рацион, но и помогут без труда съесть дневную норму овощей.
Соус чимичурри - это классический аргентинский соус, который прекрасно подходит к мясу и овощам. Он имеет яркий, свежий и немного пикантный вкус.
Ингредиенты:
Измельчите петрушку и чеснок (можно вручную или в блендере, но не до состояния пюре - лучше, чтобы структура оставалась. Добавьте уксус, орегано, чили, соль, перец и все хорошо перемешай.
Добавьте оливковое масло и снова перемешай до однородности. Дайте соусу настояться хотя бы 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы соединились. Можно хранить в холодильнике до недели.
Песто из базилика - классический итальянский соус, идеально подходящий к пасте, салатам, сэндвичам, рыбе, мясу или просто на хлеб.
Ингредиенты:
В блендере или кухонном комбайне измельчите орехи и чеснок до мелкой крошки. Добавьте базилик, сыр, соль, немного лимонного сока, продолжайте измельчать.
Медленно добавляйте оливковое масло, пока соус не станет однородным и кремовым.
Песто из базилика (фото: bonappetit.com)
Соус мисо песто - это вкусное сочетание японской и итальянской кухонь. Отлично подходит к лапше, салатам, овощам, рыбе или даже как намазка.
Ингредиенты:
В блендере или комбайне смешайте базилик, орешки, чеснок, мисо и сыр. Взбивайте постепенно, добавляя масло, пока консистенция не станет однородной, как у классического песто.
Добавьте немного лимонного сока и перца - и еще раз перемешайте.
Зеленая сальса - это освежающий, кисловато-пряный мексиканский соус, обычно на основе томатильо.
Ингредиенты:
Обжарьте томатильо и перцы на сухой сковороде или запеките в духовке (10-15 минут), пока не появится легкая зажаренная корочка. Дайте им немного остыть, затем положите в блендер. Добавьте чеснок, кинзу, лук, сок лайма, соль и немного воды.
Все взбейте до желаемой текстуры.
Соус чермула - это традиционный североафриканский соус/маринад, прекрасно подходит к рыбе, морепродуктам, мясу или овощам.
Ингредиенты:
Измельчите петрушку, кинзу и чеснок (можно вручную или в блендере). Добавьте специи, лимонный сок и масло. Перемешайте или взбейте все в блендере до желаемой консистенции (грубая или более пюреобразная).
Лимонно-травянистый соус из тофу - это нежный, кремовый, веганский соус с освежающей кислинкой и ароматом зелени. Идеален для заправки салатов.
Ингредиенты:
Положите все ингредиенты в блендер и взбейте до гладкой, кремовой консистенции. Добавьте воды или сока лимона для регулирования густоты.
Попробуйте, при необходимости добавьте соли, лимона или трав.
Соус идеально подходит к мясу, овощам, питы или даже как намазка.
Ингредиенты:
Обжарьте лук на оливковом масле до мягкости и карамелизации. За 1-2 минуты до конца добавь измельченный чеснок, чтобы не сгорел, но дал аромат.
Смешайте в миске йогурт, лимонный сок, обжаренный лук с чесноком, соль, перец и зелень (по желанию).
Поставьте в холодильник минимум на 15-20 минут - тогда вкусы раскроются лучше.
Это яркий, кремовый, слегка сладковато-соленый соус, который прекрасно подходит к гренкам, салатам, запеченным овощам и пасте.
Ингредиенты:
Запеките свеклу (в фольге, при 200°C 40-50 мин) или отварите до мягкости. Затем нарежьте ее и положи в блендер вместе с козьим сыром, маслом, лимонным соком, чесноком, солью и перцем.
Взбейте до однородной кремовой текстуры. При необходимости добавьте еще немного масла или ложку воды, чтобы получить желаемую консистенцию.
Это свежий, яркий, немного пряный соус, который прекрасно подходит к индийским блюдам или даже как заправка к салатам.
Ингредиенты:
Все ингредиенты сложите в блендер или кухонный комбайн и взбивайте до однородной консистенции. Добавьте воды, если нужно, чтобы соус не был слишком густым.
Перелейте в баночку и храните в холодильнике до 3-4 дней.
Это будет свежий, слегка пряный, ароматный соус, который прекрасно подойдет к овощам, мясу, рыбе, лапше или как заправка к салатам.
Ингредиенты:
В блендер положите мяту, имбирь, орехи, чеснок, лимонный сок, сыр и начните все взбивать, постепенно добавляя масло. Если соус получается очень густой - добавьте немного воды.
По желанию - дайте настояться в холодильнике 15-20 минут для более насыщенного вкуса.
Соус с мятой и имбирным песто (фото: bonappetit.com)
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