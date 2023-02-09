Як їжа впливає на гени та здоров'я в старості: пояснення нутриціолога

Захист від раку

Хрестоцвітні овочі мають протиракові властивості. Якщо в пробірку помістити ракову клітину та клітину цвітної капусти або броколі, перша не матиме жодних шансів. Таким чином маючи у своєму раціоні хрестоцвітні, ви зменшуєте ризик розвитку онкології.

Броколі та цвітна капуста містять велику кількість вітаміну К, який допомагає клітинам засвоювати кальцій і знижує ризик утворення тромбів. А залізо, фолієва кислота і вітамін B, що містяться в цих овочах, відповідають за утворення нових червоних кров'яних клітин.

Вплив на серцево-судинні хвороби

Деякі овочі мають антиоксидантний захист. Цією властивістю вони знижують ризик серцево-судинних захворювань, метаболічного синдрому ожиріння та онкології. Це можливо за допомогою поліфенолів.

Знайти ці речовини можна в досить повсякденних продуктах: яблука, цибуля, помідори, груші, виноград із його шкіркою. Крім того, яблука багаті на залізо, цибуля має чималий вміст вітаміну С.

Зниження рівня холестерину

Якщо продукт містить каротиноїди, то він матиме антиоксидантний захист, знижуватиме рівень холестерину та матиме протиракові властивості.

До таких продуктів належать темно-зелені листові, помідори, червоний перець, яєчний жовток і картопля. До речі, яєчний жовток містить добову норму вітаміну D для дорослих, тому тут справжнє корисне комбо!

Протизапальна дія

Омега-3 і селен мають протизапальну дію, знижують ризик розвитку раку та хвороби Альцгеймера, серцево-судинних захворювань.

Шукати цю користь варто у морепродуктах (наприклад, молюски) або рибі. Найкраще звертати увагу на жирні сорти риби, як-от: скумбрія, форель, оселедець.