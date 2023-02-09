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Как еда влияет на гены и здоровье в старости: объяснение нутрициолога

Как еда влияет на гены (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Известно, что своим образом жизни человек может оказывать влияние на собственное самочувствие и здоровье. Еда, наличие или отсутствие двигательной активности, здоровый сон и факторы стресса играют в этом решающую роль.

Нутрициолог Анастасия Калига рассказала на своей странице в Instagram, как еда влияет на гены.

Защита от рака

Крестоцветные овощи обладают противораковыми свойствами. Если в пробирку поместить раковую клетку и клетку цветной капусты или брокколи, у первой нет никаких шансов. Таким образом, имея в своем рационе крестоцветные, вы уменьшаете риск развития онкологии.

Брокколи и цветная капуста содержат большое количество витамина К, который помогает клеткам усваивать кальций и снижает риск появления тромбов. А железо, фолиевая кислота и витамин B, содержащиеся в этих овощах, отвечают за образование новых красных кровяных клеток.

Воздействие на сердечно-сосудистые болезни

Некоторые овощи обладают антиоксидантной защитой. Этим свойством они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома ожирения и онкологии. Это возможно посредством полифенолов.

Найти эти вещества можно в довольно обычных продуктах: яблоки, лук, помидоры, груши, виноград с его кожурой. Кроме того, яблоки богаты железом, лук имеет немалое содержание витамина С.

Снижение уровня холестерина

Если продукт содержит каротиноиды, то он будет иметь антиоксидантную защиту, снижать уровень холестерина и противораковые свойства.

К таким продуктам относятся темно-зеленые листья, помидоры, красный перец, яичный желток и картофель. Кстати, яичный желток содержит суточную норму витамина D для взрослых, поэтому здесь настоящее полезное комбо!

Противовоспалительное действие

Омега-3 и селен обладают противовоспалительным действием, снижают риск развития рака и болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний.

Искать эту пользу следует в морепродуктах (например, моллюсках) или рыбе. Лучше всего обращать внимание на жирные сорта рыбы, таких как скумбрия, форель, сельдь.

Ранее мы рассказывали, какие витамины следует принимать большинству женщин.

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