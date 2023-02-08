У 13-річних дівчат з Прикарпаття випало волосся через передоз вітаміном А. Усе почалось з бажання схуднути

На Прикарпатті дві 13-річні дівчинки-двійнятка серйозно постраждали через надмірне вживання вітаміну А в надії швидше схуднути. Передозування призвело до того, що у підлітків раптово випало волосся, а шкіра на обличчі та тілі лущилася і відшаровувалася пластами.

Про це 8 лютого передали у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі на сторінці у Facebook .

Як все починалося

За словами мами дівчаток, все почалося з їхнього бажання схуднути. Спочатку жінка підтримала дочок, які мали надмірну вагу і навіть допомагала їм правильно харчуватися.

Через кілька місяців сестрам вдалося скинути вагу, проте їхня мама помітила, що дочки стали замкнуті та спілкувалися неохоче, були в депресії.

"Лікар, з яким радилась родина, призначив вітамін А. Мама придбала препарат, привезений з-за кордону, і не правильно розрахувала потрібну дозу. До того ж вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували цими "ведмедиками"", - розповіли медики.

Як з'ясувалося, дівчатка тривалий час приймали таку кількість вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

Як виявлялися наслідки

Проблеми зі здоров'ям почалися з лущення шкіри на обличчі, шиї та руках.

Потім почало випадати волосся, аж до повного облисіння.

Також дівчаток почав турбувати сильний біль голови та кінцівок.

На Прикарпатті у двох дівчаток через передозування вітаміном А повністю випало волосся і почала відшаровуватися шкіра (фото: facebook.com/zusdmc)

Діагноз та лікування

Мама 13-річних дівчаток звернулася до фахівців, які поставили невтішний діагноз: дифузна алопеція невідомого генезу.

Трихолог сказала жінці, що дочки можуть назавжди залишитись без волосся.

На щастя, за порадою знайомого, мама двійняток звернулася до лікарів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Як розповіла педіатр-гастроентеролог Центру Віта Волощук, дівчатка у момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах.

"Лікарі педіатричного відділення запідозрили токсичну дію невідомої речовини. Адже в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію - ртуть, свинець, миш'як, талій. Але усі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу", - пояснює вона.

Передозування вітаміном А призвело до серйозних негативних наслідків (фото: facebook.com/zusdmc)

Що тепер

Медики зазначають, що тривале перевищення дозування спричинило токсичність. Окрім дерматологічних проблем, надмірний прийом вітаміну А призвів до порушення роботи печінки, з'явилися ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

"Нам вдалось стабілізувати стан дівчаток. Однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану - це відміна препарату та час для відновлення", - повідомила Волощук.

І ось зараз волосся у дівчаток вже почало відростати.

13-річні дівчинки, бажаючи схуднути, приймали надмірні дози вітаміну А, через що сталося облисіння (фото: facebook.com/zusdmc)