Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способов

Бывало ли у вас, что нужно срочно написать в WhatsApp, но не хочется сохранять номер в контактах? К счастью,приложение позволяет отправлять сообщения без добавления номера, и для этого есть несколько удобных способов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Используйте встроенную функцию сообщений

Теперь вы можете отправлять сообщения в WhatsApp напрямую, не сохраняя номер в контактах. Этот метод не требует сторонних приложений или инструментов и доступен для Android и iPhone. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, чтобы воспользоваться этой функцией.

Как отправить сообщение в WhatsApp на Android:

Откройте WhatsApp и нажмите на значок сообщения в правом нижнем углу

Введите полный номер в строке поиска (можно без кода страны)

Если у номера есть активный аккаунт WhatsApp, появится опция "Чат" - нажмите на нее, чтобы отправить сообщение без сохранения контакта.

Как отправить сообщение в WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone:

Откройте WhatsApp на iPhone и нажмите на значок "+" в правом верхнем углу экрана

Введите номер в строке поиска. Если он зарегистрирован в WhatsApp, появится кнопка "Чат”

Нажмите "Чат" и отправьте сообщение без сохранения контакта

Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Используйте функцию "Сообщение себе"

Функция "Сообщение себе" - удобный способ сохранять важную информацию, полученную в WhatsApp. Кроме того, ее можно использовать для отправки сообщений без сохранения номера в контактах.

Как отправить сообщение через "Сообщение себе":

Откройте WhatsApp на телефоне

Нажмите на значок создания нового сообщения в правом нижнем углу главного экрана

В разделе "Контакты в WhatsApp" выберите "Сообщение себе"

Введите или вставьте номер, которому хотите написать, и отправьте его себе в чат

В чате номер отобразится синим цветом. Нажмите на него и выберите "Чат с (номер телефона)"

Откроется новое окно чата с этим номером, где можно написать сообщение без необходимости сохранять контакт

Этот способ не только удобен для отправки сообщений, но и позволяет совершать голосовые вызовы без сохранения номера в телефонной книге.

Как отправить сообщение через функцию "Сообщение себе" (фото: Technology Personalized)

Используйте ссылку для разговора в WhatsApp

Вы можете отправлять сообщения без сохранения номера, просто используя специальную ссылку. Более того, вы можете редактировать эту ссылку, заменяя номер на любой, с кем хотите начать переписку.

Как воспользоваться этой функцией:

Скопируйте следующую ссылку: https://wa.me/phone-number

Откройте Google Chrome на своем смартфоне

Вставьте ссылку в адресную строку, заменив "phone-number" на нужный номер вместе с кодом страны

Например, если номер 1234567890 и код страны +91, то ссылка будет такой: https://wa.me/+911234567890

Нажмите Enter и дождитесь загрузки страницы

Вас перенаправит на сайт WhatsApp. Нажмите кнопку "Продолжить в чате", и откроется чат с несохраненным контактом.

Используйте ссылку для разговора (фото: Technology Personalized)

Используйте Truecaller для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера

Приложение Truecaller для Android и iOS может не только фильтровать спам-звонки и сообщения, но и использоваться для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера.

Как отправить сообщение через Truecaller:

Откройте приложение и настройте его

Скопируйте номер, которому хотите написать, и вставьте его в строку поиска Truecaller

Приложение покажет информацию о номере. Откройте страницу с деталями контакта

Внизу страницы контакта появится кнопка WhatsApp

Нажмите на нее - автоматически откроется чат в WhatsApp, где можно сразу отправлять сообщения без сохранения номера

Этот способ удобен и быстрый, особенно если вы часто общаетесь с новыми контактами.

Используйте Google Assistant

На Android можно отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера с помощью Google Assistant.

Как это сделать:

Активируйте Google Assistant на своем телефоне

Скажите команду: "Отправить WhatsApp на (номер телефона)". Вместо "номер телефона" назовите номер, включая код страны

Ассистент попросит вас продиктовать или ввести текст сообщения

Подтвердите отправку - и сообщение будет отправлено без сохранения контакта!

Как отправить сообщение через Google Assistant (фото: Technology Personalized)

Используйте ярлык Siri для отправки сообщения

Пользователи iPhone могут автоматизировать отправку сообщений с помощью Siri Shortcuts. Это позволяет отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера.

Как настроить ярлык:

Откройте приложение "Команды" (Shortcuts) на iPhone

Нажмите кнопку "Добавить команду" и выполните поиск WhatsApp Unsaved Number

Также можно сразу открыть ссылку в браузере, чтобы скачать команду

После перехода по ссылке нажмите "Добавить команду". Новый ярлык появится в разделе "Все команды"

Нажмите на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необходимые разрешения

В появившемся окне введите номер телефона (с международным кодом) и нажмите “Готово”

Откроется чат с несохраненным контактом, и вы сможете отправить сообщение напрямую

Этот метод удобен для быстрого общения, особенно если вам часто нужно писать новым контактам.

Отправка сообщения через имя участника в групповом чате

Если вам нужно отправить сообщение человеку из группы в WhatsApp, но вы не хотите сохранять его номер, можно воспользоваться простым способом.

Откройте WhatsApp и перейдите в нужную группу

Найдите сообщение от человека, которому хотите написать

Нажмите на его имя пользователя или номер телефона

Появится всплывающее окно с разными опциями. Выберите значок сообщения (обычно первый в списке)

Откроется новое окно чата с этим контактом, и вы сможете начать общение

Альтернативный способ:

Вы также можете открыть информацию о группе, найти нужного участника в списке, нажать на его имя и начать чат.