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Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способов

Суббота 22 февраля 2025 18:30
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Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способов 7 способов написать в WhatsApp, не сохраняя номер (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Бывало ли у вас, что нужно срочно написать в WhatsApp, но не хочется сохранять номер в контактах? К счастью,приложение позволяет отправлять сообщения без добавления номера, и для этого есть несколько удобных способов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Используйте встроенную функцию сообщений

Теперь вы можете отправлять сообщения в WhatsApp напрямую, не сохраняя номер в контактах. Этот метод не требует сторонних приложений или инструментов и доступен для Android и iPhone. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, чтобы воспользоваться этой функцией.

Как отправить сообщение в WhatsApp на Android:

  • Откройте WhatsApp и нажмите на значок сообщения в правом нижнем углу
  • Введите полный номер в строке поиска (можно без кода страны)

Если у номера есть активный аккаунт WhatsApp, появится опция "Чат" - нажмите на нее, чтобы отправить сообщение без сохранения контакта.

Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак отправить сообщение в WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone:

  • Откройте WhatsApp на iPhone и нажмите на значок "+" в правом верхнем углу экрана
  • Введите номер в строке поиска. Если он зарегистрирован в WhatsApp, появится кнопка "Чат”
  • Нажмите "Чат" и отправьте сообщение без сохранения контакта

Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак отправить сообщение в WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Используйте функцию "Сообщение себе"

Функция "Сообщение себе" - удобный способ сохранять важную информацию, полученную в WhatsApp. Кроме того, ее можно использовать для отправки сообщений без сохранения номера в контактах.

Как отправить сообщение через "Сообщение себе":

  • Откройте WhatsApp на телефоне
  • Нажмите на значок создания нового сообщения в правом нижнем углу главного экрана
  • В разделе "Контакты в WhatsApp" выберите "Сообщение себе"
  • Введите или вставьте номер, которому хотите написать, и отправьте его себе в чат
  • В чате номер отобразится синим цветом. Нажмите на него и выберите "Чат с (номер телефона)"
  • Откроется новое окно чата с этим номером, где можно написать сообщение без необходимости сохранять контакт

Этот способ не только удобен для отправки сообщений, но и позволяет совершать голосовые вызовы без сохранения номера в телефонной книге.

Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак отправить сообщение через функцию "Сообщение себе" (фото: Technology Personalized)

Используйте ссылку для разговора в WhatsApp

Вы можете отправлять сообщения без сохранения номера, просто используя специальную ссылку. Более того, вы можете редактировать эту ссылку, заменяя номер на любой, с кем хотите начать переписку.

Как воспользоваться этой функцией:

  • Скопируйте следующую ссылку: https://wa.me/phone-number
  • Откройте Google Chrome на своем смартфоне
  • Вставьте ссылку в адресную строку, заменив "phone-number" на нужный номер вместе с кодом страны
  • Например, если номер 1234567890 и код страны +91, то ссылка будет такой: https://wa.me/+911234567890
  • Нажмите Enter и дождитесь загрузки страницы

Вас перенаправит на сайт WhatsApp. Нажмите кнопку "Продолжить в чате", и откроется чат с несохраненным контактом.

Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовИспользуйте ссылку для разговора (фото: Technology Personalized)

Используйте Truecaller для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера

Приложение Truecaller для Android и iOS может не только фильтровать спам-звонки и сообщения, но и использоваться для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера.

Как отправить сообщение через Truecaller:

  • Откройте приложение и настройте его
  • Скопируйте номер, которому хотите написать, и вставьте его в строку поиска Truecaller
  • Приложение покажет информацию о номере. Откройте страницу с деталями контакта
  • Внизу страницы контакта появится кнопка WhatsApp
  • Нажмите на нее - автоматически откроется чат в WhatsApp, где можно сразу отправлять сообщения без сохранения номера

Этот способ удобен и быстрый, особенно если вы часто общаетесь с новыми контактами.

Используйте Google Assistant

На Android можно отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера с помощью Google Assistant.

Как это сделать:

  • Активируйте Google Assistant на своем телефоне
  • Скажите команду: "Отправить WhatsApp на (номер телефона)". Вместо "номер телефона" назовите номер, включая код страны
  • Ассистент попросит вас продиктовать или ввести текст сообщения

Подтвердите отправку - и сообщение будет отправлено без сохранения контакта!

Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способовКак отправить сообщение через Google Assistant (фото: Technology Personalized)

Используйте ярлык Siri для отправки сообщения

Пользователи iPhone могут автоматизировать отправку сообщений с помощью Siri Shortcuts. Это позволяет отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера.

Как настроить ярлык:

  • Откройте приложение "Команды" (Shortcuts) на iPhone
  • Нажмите кнопку "Добавить команду" и выполните поиск WhatsApp Unsaved Number
  • Также можно сразу открыть ссылку в браузере, чтобы скачать команду
  • После перехода по ссылке нажмите "Добавить команду". Новый ярлык появится в разделе "Все команды"
  • Нажмите на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необходимые разрешения
  • В появившемся окне введите номер телефона (с международным кодом) и нажмите “Готово”
  • Откроется чат с несохраненным контактом, и вы сможете отправить сообщение напрямую

Этот метод удобен для быстрого общения, особенно если вам часто нужно писать новым контактам.

Отправка сообщения через имя участника в групповом чате

Если вам нужно отправить сообщение человеку из группы в WhatsApp, но вы не хотите сохранять его номер, можно воспользоваться простым способом.

  • Откройте WhatsApp и перейдите в нужную группу
  • Найдите сообщение от человека, которому хотите написать
  • Нажмите на его имя пользователя или номер телефона
  • Появится всплывающее окно с разными опциями. Выберите значок сообщения (обычно первый в списке)
  • Откроется новое окно чата с этим контактом, и вы сможете начать общение

Альтернативный способ:

Вы также можете открыть информацию о группе, найти нужного участника в списке, нажать на его имя и начать чат.

Напомним, что в Украине создали конкурента Telegram и WhatsApp, который работает даже с плохим Интернетом.

А еще у нас есть материал о том, как быстро и легко сканировать документы в WhatsApp на телефоне.

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