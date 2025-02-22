Как в WhatsApp отправить сообщение без добавления номера: 7 простых способов
Бывало ли у вас, что нужно срочно написать в WhatsApp, но не хочется сохранять номер в контактах? К счастью,приложение позволяет отправлять сообщения без добавления номера, и для этого есть несколько удобных способов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Используйте встроенную функцию сообщений
Теперь вы можете отправлять сообщения в WhatsApp напрямую, не сохраняя номер в контактах. Этот метод не требует сторонних приложений или инструментов и доступен для Android и iPhone. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, чтобы воспользоваться этой функцией.
Как отправить сообщение в WhatsApp на Android:
- Откройте WhatsApp и нажмите на значок сообщения в правом нижнем углу
- Введите полный номер в строке поиска (можно без кода страны)
Если у номера есть активный аккаунт WhatsApp, появится опция "Чат" - нажмите на нее, чтобы отправить сообщение без сохранения контакта.
Как отправить сообщение в WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)
Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone:
- Откройте WhatsApp на iPhone и нажмите на значок "+" в правом верхнем углу экрана
- Введите номер в строке поиска. Если он зарегистрирован в WhatsApp, появится кнопка "Чат”
- Нажмите "Чат" и отправьте сообщение без сохранения контакта
Как отправить сообщение в WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)
Используйте функцию "Сообщение себе"
Функция "Сообщение себе" - удобный способ сохранять важную информацию, полученную в WhatsApp. Кроме того, ее можно использовать для отправки сообщений без сохранения номера в контактах.
Как отправить сообщение через "Сообщение себе":
- Откройте WhatsApp на телефоне
- Нажмите на значок создания нового сообщения в правом нижнем углу главного экрана
- В разделе "Контакты в WhatsApp" выберите "Сообщение себе"
- Введите или вставьте номер, которому хотите написать, и отправьте его себе в чат
- В чате номер отобразится синим цветом. Нажмите на него и выберите "Чат с (номер телефона)"
- Откроется новое окно чата с этим номером, где можно написать сообщение без необходимости сохранять контакт
Этот способ не только удобен для отправки сообщений, но и позволяет совершать голосовые вызовы без сохранения номера в телефонной книге.
Как отправить сообщение через функцию "Сообщение себе" (фото: Technology Personalized)
Используйте ссылку для разговора в WhatsApp
Вы можете отправлять сообщения без сохранения номера, просто используя специальную ссылку. Более того, вы можете редактировать эту ссылку, заменяя номер на любой, с кем хотите начать переписку.
Как воспользоваться этой функцией:
- Скопируйте следующую ссылку: https://wa.me/phone-number
- Откройте Google Chrome на своем смартфоне
- Вставьте ссылку в адресную строку, заменив "phone-number" на нужный номер вместе с кодом страны
- Например, если номер 1234567890 и код страны +91, то ссылка будет такой: https://wa.me/+911234567890
- Нажмите Enter и дождитесь загрузки страницы
Вас перенаправит на сайт WhatsApp. Нажмите кнопку "Продолжить в чате", и откроется чат с несохраненным контактом.
Используйте ссылку для разговора (фото: Technology Personalized)
Используйте Truecaller для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера
Приложение Truecaller для Android и iOS может не только фильтровать спам-звонки и сообщения, но и использоваться для отправки сообщений в WhatsApp без сохранения номера.
Как отправить сообщение через Truecaller:
- Откройте приложение и настройте его
- Скопируйте номер, которому хотите написать, и вставьте его в строку поиска Truecaller
- Приложение покажет информацию о номере. Откройте страницу с деталями контакта
- Внизу страницы контакта появится кнопка WhatsApp
- Нажмите на нее - автоматически откроется чат в WhatsApp, где можно сразу отправлять сообщения без сохранения номера
Этот способ удобен и быстрый, особенно если вы часто общаетесь с новыми контактами.
Используйте Google Assistant
На Android можно отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера с помощью Google Assistant.
Как это сделать:
- Активируйте Google Assistant на своем телефоне
- Скажите команду: "Отправить WhatsApp на (номер телефона)". Вместо "номер телефона" назовите номер, включая код страны
- Ассистент попросит вас продиктовать или ввести текст сообщения
Подтвердите отправку - и сообщение будет отправлено без сохранения контакта!
Как отправить сообщение через Google Assistant (фото: Technology Personalized)
Используйте ярлык Siri для отправки сообщения
Пользователи iPhone могут автоматизировать отправку сообщений с помощью Siri Shortcuts. Это позволяет отправлять сообщения в WhatsApp без сохранения номера.
Как настроить ярлык:
- Откройте приложение "Команды" (Shortcuts) на iPhone
- Нажмите кнопку "Добавить команду" и выполните поиск WhatsApp Unsaved Number
- Также можно сразу открыть ссылку в браузере, чтобы скачать команду
- После перехода по ссылке нажмите "Добавить команду". Новый ярлык появится в разделе "Все команды"
- Нажмите на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необходимые разрешения
- В появившемся окне введите номер телефона (с международным кодом) и нажмите “Готово”
- Откроется чат с несохраненным контактом, и вы сможете отправить сообщение напрямую
Этот метод удобен для быстрого общения, особенно если вам часто нужно писать новым контактам.
Отправка сообщения через имя участника в групповом чате
Если вам нужно отправить сообщение человеку из группы в WhatsApp, но вы не хотите сохранять его номер, можно воспользоваться простым способом.
- Откройте WhatsApp и перейдите в нужную группу
- Найдите сообщение от человека, которому хотите написать
- Нажмите на его имя пользователя или номер телефона
- Появится всплывающее окно с разными опциями. Выберите значок сообщения (обычно первый в списке)
- Откроется новое окно чата с этим контактом, и вы сможете начать общение
Альтернативный способ:
Вы также можете открыть информацию о группе, найти нужного участника в списке, нажать на его имя и начать чат.
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