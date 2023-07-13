Як водіїв "розводять" на штраф за п'яне водіння: юрист назвав три найпопулярніші методи

Водії часто стикаються із ситуацією, коли їх зупиняють співробітники правоохоронних органів та перевіряють на вживання алкоголю. Адвокат Роман Симутін назвав три найпопулярніші методи, якими "розводять" водіїв на великий штраф.

Як виглядають ці методи, Сімутін розповів у відео на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація 1

Поліція рідко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають – так. І відразу постає законна причина для освідування.

І хоча потім буде маса порушень при складанні протоколів або матеріалів, але, як сказав суддя апеляційного суду: "Процедура порушена, але ж він сказав, що пив".

Ситуація 2

Поліцейські не зафіксували на відео що ви були за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху.

Ви сідаєте за кермо і сумлінно переставляєте авто на 2 метри. Як думаєте, яке відео потрапить до суду та з якого моменту?

Ситуація 3

Ви дихнули в трубочку і прилад показав у межах норми – 0,2 проміле. Вам одразу скажуть дихнути ще раз, повторно. І можете не сумніватися, що прилад покаже стан сп'яніння.

Не ведіться на цей "розвод". Вимагайте для повторної перевірки нової трубочки.